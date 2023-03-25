Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров зазначив, що надане Україні міжнародними партнерами енергетичне обладнання допомагає відновлювати енергопостачання тисячам українців.

За його словами, гуманітарну допомогу українському енергетичному сектору вже надали 30 країн. Це 470 вантажів загальною вагою близько 6 000 тонн. Своєю чергою, Міністерство енергетики розподілило гуманітарну допомогу 111 підприємствам енергетичного сектору.

Крім того, Фарід Сафаров зазначив, що одним з основних завдань робочої групи з організації гуманітарної допомоги при Міненерго є опрацювання звернень підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) щодо надання та розподілу гуманітарної допомоги, а також відбір критично необхідного обладнання відповідно до критеріїв пріоритетності процедури закупівлі.

Станом на сьогодні на спеціальному рахунку Фонду енергетичної підтримки України – понад 151 мільйон євро. Робоча група Міненерго вже затвердила перелік обладнання, палива та послуг вартістю понад 137 мільйонів євро для постачання 41 енергетичної компанії за процедурою закупівлі за рахунок коштів Фонду.

Щодо решти коштів, то у Міненерго пояснили, що готуються нові запити енергетичних компаній, які забезпечують виробництво, передачу, розподіл електроенергії, зберігання, розподіл і транспортування природного газу, а також компаній гірничодобувної промисловості.