12 європейських топклубів, які оголосили про створення європейської Суперліги, буде виключено зі складу учасників національних турнірів, а також зі змагань під егідою УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Під заявою УЄФА підписалися Англійська футбольна асоціація, Англійська прем’єр-ліга, Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF), LaLiga, Італійська федерація футболу (FIGC) і Lega Serie A.

“Ми вдячні тим клубам в інших країнах, особливо французьким та німецьким клубам, які відмовились підписатись на це. Ми закликаємо всіх любителів футболу, прихильників та політиків приєднатися до нас у боротьбі з таким проектом, якщо він буде оголошений. Цей стійкий інтерес кількох людей триває надто довго”, – йдеться в заяві.

Зазначається, що усі клуби, які беруть участь у проекті, будуть дискваліфіковані і не зможуть виступати в будь-яких інших турнірах на національному, європейському або світовому рівні, а їхнім футболістам може бути заборонено виступати за національні збірні. Крім того, УЄФА готує позов до суду на організаторів Суперліги на 50 млрд. євро.

У список клубів-засновників потрапили шість команд з Англії (“Манчестер Сіті”, “Манчестер Юнайтед”, “Челсі”, “Ліверпуль”, “Тоттенгем” і “Арсенал”), троє з Іспанії (“Реал”, “Барселона”, “Атлетико”) і три з Італії (“Мілан”, “Ювентус”, “Інтер”), йдеться в заяві на сайті “Ліверпуля”.

Leading European football clubs announce new Super League competition: AC Milan joins as Founding Club ➡️ https://t.co/dXiStCInkV

I principali Club europei di calcio annunciano la nuova Super League: il Milan tra i Club Fondatori ➡️ https://t.co/b4nWsJ6GCn pic.twitter.com/XrAYgSs8LU — AC Milan (@acmilan) April 18, 2021

“Створення Суперліги відбувається у той час, коли глобальна пандемія прискорила нестабільність наявної економічної моделі європейського футболу”, — йдеться в заяві.

Там також зазначається, що протягом останніх років клуби-засновники ліги мали перед собою мету поліпшити якість та інтенсивність наявних європейських змагань, і знайти такий формат змагання, щоб топ-клуби і гравці могли змагатися один з одним на регулярній основі.

“В останні місяці відбувся великий діалог із зацікавленими сторонами у футболі щодо майбутнього формату європейських змагань. Засновницькі клуби вважають, що рішення, запропоновані після цих переговорів, не вирішують фундаментальних питань, включаючи необхідність забезпечення більш якісних матчів та додаткових фінансових ресурсів для загальної футбольної піраміди”, – зазначили клуби-засновники Суперліги.

Старт турніру планується на серпень 2022 року. У Суперлізі зіграють 20 команд, серед них 15 засновників (12 вже відомі). Для п’ятірки інших буде розроблений спеціальний відбір .

Учасники Суперліги будуть розбиті на дві групи по 10 команд. Після закінчення групового етапу три найкращих команди з групи – автоматично виходять до чвертьфіналу. Четверті і п’яті команди розіграють ще дві путівки в плей-офф.

Клуби-засновники планують обговорити з УЄФА і ФІФА спільну співпрацю, щоб забезпечити найкращі перспективи як для нового турніру, так і для футболу в цілому.

У заяві на офіційному сайті “Челсі” уточнено, що Суперліга буде управлятися клубами-засновниками.