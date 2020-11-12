12 листопада у світі відзначають День боротьби з пневмонією, Міжнародний день ергономіки та День якості.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1871 — у Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер, у складі трупи народного російського театру графів Маркових і Чернишова (у виставі за п’єсою Квітки-Основ’яненка “Сватання на Гончарівці”).

1893 — В газеті San Francisco Morning Call опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) “Тайфун біля берегів Японії”.

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви.

1922 — відкрили Київську картинну галерею.

1940 — розпочався державний візит до Берліна Голови Раднаркому, Наркома закордонних справ СРСР, члена політбюро ЦК ВКП(б) В’ячеслава Молотова для перемовин з керівництвом Третього Райху із зовнішньополітичних питань.

1967 — у Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конґрес вільних українців.

1992 — починаючи з 23-ї години було припинено функціонування рубля у грошовому обігові на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.

2014 — цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) було спущено космічний апарат.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні день священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і його сестри – мучениці Зиновії, що жили в третьому столітті. На Зиновія і Зіновію відзначали свято рибалок і мисливців.

Народні прикмети й традиції

Якщо заєць перебіг дорогу – до невдачі.

Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.

Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.

Випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.

Синички клюють кору дерев – до дощу.

Почути рано вранці спів птахів – до холодів.

Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.

Дівчина, яка сьогодні з’їсть заячини, стане красивою і буде користуватися популярністю у протилежної статі.

Що не можна робити сьогодні

Не варто цього дня порушувати обіцянку;

Не слід на самоті гуляти в лісі, аби не заблукати нині;

Не можна сьогодні витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, а також кривдити звірів і птахів.

12 листопада іменини відзначають Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, а також Максим.