Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1871 — у Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер, у складі трупи народного російського театру графів Маркових і Чернишова (у виставі за п’єсою Квітки-Основ’яненка “Сватання на Гончарівці”).
1893 — В газеті San Francisco Morning Call опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) “Тайфун біля берегів Японії”.
1918 — Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви.
1922 — відкрили Київську картинну галерею.
1940 — розпочався державний візит до Берліна Голови Раднаркому, Наркома закордонних справ СРСР, члена політбюро ЦК ВКП(б) В’ячеслава Молотова для перемовин з керівництвом Третього Райху із зовнішньополітичних питань.
1967 — у Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конґрес вільних українців.
1992 — починаючи з 23-ї години було припинено функціонування рубля у грошовому обігові на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.
2014 — цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) було спущено космічний апарат.
Яке сьогодні церковне свято
Сьогодні день священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і його сестри – мучениці Зиновії, що жили в третьому столітті. На Зиновія і Зіновію відзначали свято рибалок і мисливців.
Народні прикмети й традиції
- Якщо заєць перебіг дорогу – до невдачі.
- Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.
- Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.
- Випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.
- Синички клюють кору дерев – до дощу.
- Почути рано вранці спів птахів – до холодів.
- Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.
- Дівчина, яка сьогодні з’їсть заячини, стане красивою і буде користуватися популярністю у протилежної статі.
Що не можна робити сьогодні
- Не варто цього дня порушувати обіцянку;
- Не слід на самоті гуляти в лісі, аби не заблукати нині;
- Не можна сьогодні витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, а також кривдити звірів і птахів.
12 листопада іменини відзначають Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, а також Максим.