Сьогодні у світі відзначають День науки та гуманізму (День Дарвіна), День дітей-солдат, День шлюбних агенцій, у США – день народження Авраама Лінкольна, а у Вірменії – день святого Саркіса, покровителя закоханих. У Франції відбудеться відкриття Фестивалю лимонів, а в Італії Венеціанського карнавалу.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1931 — у присутності папи Пія XI та Гульєльмо Марконі розпочало мовлення Радіо Ватикану.

1936 — в Музеї українського мистецтва у Києві відкрилась перша виставка народного мистецтва України.

1939 — в автономному Закарпатті відбулися перші вибори до Сойму Карпатської України.

1946 — Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків: “No Comments”.

1947 — Dior представив революційну колекцію New Look, що допомогла відтворити Париж як центр світу моди.

1949 — в Кіто, після загальної паніки, що виникла через трансляцію іспаномовної адаптації “Війни світів”, натовп спалив радіостанцію і місцеву газету.

1960 — у Києві став до ладу перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР — тепер в Інституті ядерних досліджень НАН України).

1991 — Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області у складі УРСР.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією.

1992 — Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка визнала незалежність України.

2002 — у Гаазі почався суд над Слободаном Милошевичем.

Сьогодні народились

1901 — Іван Сенченко, український письменник.

1904 — Юрій Мушак, український перекладач, педагог, літературознавець.

1908 — Жан Еффель, французький художник-карикатурист

1918 — Джуліан Швінгер, американський фізик-теоретик, один із засновників квантової електродинаміки, Нобелівський лауреат.

1919 — Зеновій Кецало, український художник.

1923 — Франко Дзефіреллі, італійський кіно- і оперний режисер.

1932 — Василь Яременко, український літературознавець.

1935 — Рей Манзарек, клавішник легендарної групи The Doors.

1939 — Джо Дон Бейкер, американський кіноактор (знімався у фільмах про Дж. Бонда).

1945 — Мод Адамс, американська кіноакторка.

1947 — Бенуа Жако, французький кінорежисер.

1950 — Майкл Айронсайд, американський кіноактор.

1950 — Стів Геккетт, британський рок-гітарист, колишній учасник гурту “Genesis”.

1963 — Клаудіо Амендола, італійський кіноактор

1980 — Крістіна Річчі, американська кіноакторка (“Сімейка Адамсів”).

Православна церква відзначає Собор трьох святителів і вшановує пам’ять великих каппадокійців, Вселенських вчителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова й Івана Золотоуста.

Традиції

Вважали, що в цей час у лісах починаються звірячі “весілля”. За поведінкою тварин передбачали погоду.

Також у цей день намагалися помиритися, аби ворожнеча не тривала ще рік. Також щоб надалі не допускати конфліктів, за двері виставляли взуття.

Прикмети