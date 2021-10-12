Сьогодні, 12 жовтня, у світі відзначають День перелітних птахів та Всесвітній день захисту зору.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1428 — У ході Столітньої війни англійці почали облогу Орлеана.

1492 — Христофор Колумб досягнув сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії.

1612 — армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами захопила Москву.

1727 — на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обрали гетьманом Лівобережної України (за новим стилем).

1863 — В Женеві утворено Міжнародний Червоний Хрест.

1871 — Президент США Улісс Грант заборонив Ку-клукс-клан і наказав заарештувати лідерів цієї організації.

1863 — У Лондоні засновано Англійську футбольну асоціацію.

1917 — Екіпаж міноносця “Завидный” підняв український прапор і відмовився його спускати.

1924 — у складі Української СРР засновано Молдавську АРСР.

1939 — Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалили декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР.

1947 — У західних областях Української РСР розпочалася наймасовіша за повоєнний період депортація українців.

1956 — Створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

1965 — На урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стали кавалерами Ордену Британської імперії.

1966 — з конвеєра заводу “Комунар” зійшли перші моделі “ЗАЗ-966”.

1971 — на Бродвеї відбулася прем’єра рок-опери “Jesus Christ Superstar”.

1984 — На екрани США вийшов суперпопулярний блокбастер “Термінатор”, із Арнольдом Шварценеґґером у головній ролі.

1994 — У місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписано повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією.

2002 — У Москві в театральному центрі на Дубровці під час спецоперації зі знищення терористів і звільнення заручників отруєно 128 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни у цей день вшановують пам’ять преподобного Киріака Пустельника, мучеників Дади, Гаведдая, Каздої і Преподобного Феофана Милостивого.

Прикмети:

На небі 12 жовтня зірок багато – осінь буде сухою.

Ввечері з’являється туман – заморозків найближчим часом не буде.

У лісі 12 жовтня пізні гриби з’явилися – сніг теж буде пізно.

Іменини сьогодні святкують Веніамін, Еварист, Зимислав, Карпо.