Про це інформує пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, зловмисників взяли у полон під час контрнаступу Сил оборони України на Харківському напрямку. За матеріалами української спецслужби суд призначив їм покарання у вигляді 13 років ув’язнення.
Поплічниками агресора виявилися мешканці Луганської області, які добровільно вступили до лав підконтрольної загарбникам “народної міліції ЛНР” напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином вони відгукнулися на заклики терориста Пасічника щодо проведення так званої “загальної мобілізації” на тимчасово захопленій території регіону.
Серед колаборантів – четверо колишніх в’язнів, які раніше відбували покарання в місцевих колоніях за вчинення тяжких злочинів.
Після 24 лютого минулого року “мобілізовані” увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ і брали активну участь у бойових діях на східному фронті.
Під час контрнаступу ЗСУ бойовики прикривали втечу російських військ з Харківської області.
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав злочинців винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).
- На основі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ, підозру у державній зраді оголошено народному депутату України від партії “Опозиційна платформа — За життя” Олегу Волошину.
- Служба безпеки України зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.