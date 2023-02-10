Під час слідчих дій зібрано докази вини 13 бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України. Відтак їх засудили до 13 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисників взяли у полон під час контрнаступу Сил оборони України на Харківському напрямку. За матеріалами української спецслужби суд призначив їм покарання у вигляді 13 років ув’язнення.

Поплічниками агресора виявилися мешканці Луганської області, які добровільно вступили до лав підконтрольної загарбникам “народної міліції ЛНР” напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином вони відгукнулися на заклики терориста Пасічника щодо проведення так званої “загальної мобілізації” на тимчасово захопленій території регіону.

Серед колаборантів – четверо колишніх в’язнів, які раніше відбували покарання в місцевих колоніях за вчинення тяжких злочинів.

Після 24 лютого минулого року “мобілізовані” увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ і брали активну участь у бойових діях на східному фронті.

Під час контрнаступу ЗСУ бойовики прикривали втечу російських військ з Харківської області.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав злочинців винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).