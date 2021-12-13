13 грудня в США святкують День заснування Національної гвардії і Зелений понеділок, на Мальті – День республіки, а у Бразилії – День моряка. У православних – День святого апостола Андрія Первозванного.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1577 — англійська ескадра з 5 кораблів (164 члени екіпажу) на чолі з Френсісом Дрейком відпливла з Плімуту (Англія) для нападів на тихоокеанське узбережжя іспанських володінь у Новому Світі. Дрейк повернувся на батьківщину через 3 роки і став першим британцем, що здійснив навколосвітнє плавання, і першим капітаном, який очолював навколосвітню експедицію від її початку до завершення.

1577 — частина боярства проголосила Івана Підкову господарем (князем) Молдови.

1642 — голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, що відвідав групу островів у південній частині Тихого океану, відому сьогодні як Нова Зеландія.

1769 — почалося перше концертне турне 13-річного Вольфганга Амадея Моцарта по Італії.

1913 — урочисте відкриття у Львові Національного музею, як власності української спільноти, організатором музею став митрополит Андрей Шептицький.

1917 — Курултай проголосив Кримську Народну Республіку.

1917 — Українська Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот.

1942 — футболіст паризького “Расінга” Стефан Станіс забив у матчі Кубка Франції 16 голів у ворота команди “Обрі” (світовий рекорд для професійного футболу).

1958 — американські вчені провели запуск живої істоти в космос із поверненням.

1994 — у Массачусетському технологічному інституті (США) відбулась перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web (W3C), створеного як міжнародна асоціація для розробки і поширення уніфікованих протоколів передачі даних в інтернеті.

2004 — Андрій Шевченко став володарем “Золотого м’яча”.

Сьогодні народилися

1901 — Микола Дужий, найстарший син сім’ї Дужих, підхорунжий УГА, секретар Головної Управи товариства “Просвіта”, секретар президії УГВР.

1915 — Курд Юрґенс, німецький кіноактор.

1923 — Антоні Тапіес, каталонський живописець, скульптор, один з найвідоміших європейських художників і скульпторів другої половини XX століття.

1925 — Михайло Ревуцький, український журналіст, письменник, лауеат літературно-мистецької премії імені Григорія Шабашкевича.

1926 — Ярослав Дашкевич, український історик.

1946 — Володимир Бистряков, український піаніст, композитор.

1972 — Андрій Кебкало, український хірург, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

1981 — Емі Лі, американська співачка, солістка і співзасновник рок-гурту «Evanescence».

1984 — Аліна Вакаріу, румунська модель.

1989 — Тейлор Свіфт, американська співачка в стилі кантрі.

13 грудня відзначається церковне свято Андріїв день. У цю дату християни вшановують пам’ять апостола Андрія Первозванного. Йому моляться про залучення людини в християнську віру, про захист Батьківщини і успішний шлюб.

Що не можна робити 13 грудня

З цього дня до Хрещення (19 січня) не можна прясти і ткати. Не можна вживати міцні спиртні напої. У цей день не можна пліткувати і обговорювати чужі секрети.

Прикмети погоди 13 грудня

Якщо хмари пливуть низько, то скоро буде похолодання.

Ясний і морозний день – до хорошого врожаю.

Якщо кіт часто вмивається, то зима буде холодною.

Якщо вода на річці шумить, то часто будуть хуртовини, а якщо річка тиха, то зима буде спокійна.

Іменини святкують: Андрій, Іван, Феофіл, Фрумент