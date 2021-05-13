Сьогодні, 13 травня, в світі відзначаються Всесвітній день техніки для майбутнього, Всесвітній день кульбаби, Всесвітній день коктейлю, Глобальний день інженерної справи.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1501 — Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід, у ході якої з’ясував, що Колумб відкрив новий континент.

1865 — в Одесі відкрито третій в Україні університет — Новоросійський, сьогодні — національний університет імені Мечникова.

1909 — розпочалась перша Джиро д’Італія.

1913 — відбувся політ першого у світі 4-моторного літака “Російський витязь” конструкції киянина Ігоря Сікорського. Вага літака (близько 5 тонн) була вчетверо більшою за вагу найбільшого на той час аероплана.

1918 — радянському Наркомату продовольства надані надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян.

1927 — засновано київський футбольний клуб “Динамо”.

1950 — в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату “Формули-1”.

1963 — Кувейт став 111-ою державою, прийнятою в ООН.

1981 — на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II.

1989 — близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ.

1990 — вийшло перше число газети “Галичина” — першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області.

1991 — в Києві пройшов I Конгрес поляків, які мешкають в Україні.

1991 — Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачена у викраденні людей і катуваннях.

1992 — американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти.

2014 — проросійські бойовики під час боїв за Слов’янськ влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинуло 7 українських десантників.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 13 травня вшановує пам’ять апостола Якова-старшого брата Іоанна Богослова.

Прикмети погоди:

небо чисте та ясне – літо буде сонячним;

увечері дме вітер з півдня – літо буде з грозами, але теплим.

У четвер, 13 травня, іменини відзначають Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.