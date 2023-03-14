14 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

14 березня відзначають День числа "Пі", Міжнародний день дій проти гребель (День дій на захист рік, води й життя) та День метеликів. В Україні цього дня - День українського добровольця. Церква сьогодні вшановує Преподобну Євдокію.

Про це повідомляють #Букви.

День числа “Пі”: уперше День числа “Пі” відзначили в 1988 році в науково-популярному музеї Експлораторіум в Сан-Франциско. Придумав це свято роком раніше фізик з Ларрі Шоу. Дату 14 березня він вибрав не випадково, адже у загальновідомому числі «Пі» цифри вказують на 3 (третій місяць в році), і 14 число березня.

Міжнародний день дій проти гребель (День дій на захист рік, води й життя): започаткований у 1997 р., проводиться за ініціативою громадської організації “Міжнародна мережа річок” (США). Цей день було запропоновано відзначати з метою об’єднання зусиль людей всього світу в боротьбі проти гребель, а також здійснення просвітництва щодо впливу гребель на річкові екосистеми.

День метеликів: це свято традиційний щорічний характер. Метелики відіграють значну роль у харчових ланцюгах і є важливою їжею для співочих птахів, ссавців та інших комах. Метелики також є важливими запилювачами, особливо ті, що активні після настання темряви, коли багато інших тварин-запилювачів вкладаються на ніч.

В Україні сьогодні відзначають:

День українського добровольця – свято на честь українських добровольців, що відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. За відповідну постанову № 4261 “Про встановлення Дня українського добровольця” на пленарному засіданні українського парламенту проголосував 231 народний депутат.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Андорра – День Конституції

Японія – Білий день

Албанія – День весни

Естонія – День рідної мови

Велика Британія – День юриспруденції або День юриста

США – День картопляних чипсів

Цього дня у світі:

1489 — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції

1492 — Кастильська королева Ізабелла наказала вислати 150 тис. євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво

1839 — Виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використав термін “фотографія”.

1900 — закон США встановив золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грамів чистого золота.

1914 — льотчик Петро Нестеров та механік Руденко здійснили перший авіапереліт з Києва до Одеси.

1917 — у Києві розпочався З’їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні). Резолюцією з’їзду було проголошено курс на автономію України та організацію у селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях

1923 — Рада Послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексію

1939 — проголошена Перша словацька республіка; розпалася спільна держава чехів і словаків.

1939 — Угорщина розпочала війну проти Карпатської України

1956 — Ampex представила в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000

1958 — сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії

1990 — на III З’їзді народних депутатів СРСР скасована 6-та стаття Конституції СРСР (від 1977 року), яка проголошувала монопольну владу (“керівну роль”) КПРС в СРСР

1990 — у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, підняли національний символ — прапор України

1994 — випущено реліз Linux 1.0.0.

2014 — у Харкові на Римарській вулиці стався перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї

2014 — перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії

Яке сьогодні церковне свято:

14 березня православна церква відзначає свято Преподобної Євдокії або просто Явдохи. Свята прославилась як мучениця та праведна християнка. Вона також мала дар воскрешати мертвих, через що тяжко постраждала.

Прикмети:

Якщо падає дощ – літо буде теплим й мокрим.

Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.

Туман вдосвіта – буде гарний врожай хліба.

Сонячна і тепла погода віщує гарну весну.

Яка погода на Євдокію, така і влітку буде.

Похмура погода прогнозує холодний і голодний рік, а сонячна – урожайний.

Традиції:

В народному календарі цей день називали “Євдокія Плющиха” або “Явдоха”. Це ім’я асоціюється з покровителькою природи і означає, що пробудилася життєдайна сила землі. Наші предки вважали, що цього дня можна побачити, яким буде літо. Казали навіть “Яка Явдоха, таке і літо”.

Цього дня починали підготовку до посівної. Вважалося, що якщо сьогодні погодувати бездомну кішку або собаку і забрати їх до себе додому, то будеш жити довго і щасливо без матеріальних проблем.

Сьогодні не можна відмовляти прохачеві в милостині – тяжкість гріхів померлих родичів впаде на скупого.

Іменини сьогодні святкують:

Євдокія, Антоніна, Антон, Нестор, Олександр, Ганна, Ольга.