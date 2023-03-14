російсько-українська війна
07:56 Попри значні втрати окупанти продовжують наступ на п’яти напрямках – Генштаб
07:37 14 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:18 Без опадів та до +18 граудсів: прогноз погоди на 14 березня
01:07 Перша група українських армійців завершує навчання на танках Leopard в Іспанії

13 березня

23:53 «Дуже жорстко та болісно на сході» – Зеленський про ситуацію на фронті
23:24 КНДР випробувала стратегічні керовані ракети у межах «ядерного стримування»
22:58 В уряді Сербії закликали «якнайшвидше» запровадити санкції проти Росії
22:12 Витрати на оборону зосереджуються на підготовці до «тотальної блокади» Китаєм – Тайвань
21:46 Викрито ще 14 освітян-колаборантів, що допомагають русифікувати школи в Маріуполі та Генічеську – СБУ
20:51 Росіяни не полишають спроб захопити Донеччину та Луганщину, атакують на п’яти напрямках – Генштаб
19:39 В Україні створили петицію про запровадження кримінальної відповідальності за заперечення Голодоморів
19:13 «Не там шукає ворога грузинська влада» – у МЗС прокоментували заяви прем’єра Грузії щодо українських політиків
18:45 Боронячи Україну, на фронті загинув учасник «Ліги сміху» Роман Іваненко
17:43 Леді Гага приголомшила «Оскар» своєю появою у новій сукні від Versace – CNN
Партнерський матеріал
16:38 Криптовалютні гаманці: захист заощаджень
15:52 Освітній омбудсмен звернувся до МОН із закликом припинити співпрацю з букмекерською компанією Parimatch
14:56 «Дім. Спогади» та тризуб Володимира Великого: на станції «Академік Вернадський» розмістили артінсталяцію
Партнерський матеріал
14:51 Як доглядати за шкірою з порушеним pH-балансом
14:26 В Австралії – рекордна повінь: жителів попередили про небезпеку через крокодилів
13:58 Оновлена версія треку «Обійми»: Вакарчук збирає кошти на відновлення житлових будинків Київщини
13:43 Розстріляним за гасло «Слава Україні!» військовим виявився громадянин Молдови — МЗС
13:21 20-річчя «Наруто»: до річниці аніме заплановано прем’єру чотирьох нових епізодів
13:07 Сі Цзіньпін може здійснити візит до Москви вже наступного тижня — Reuters
12:38 Росія здатна підтримувати інтенсивні бойові дії в Україні щонайменше 2 роки – розвідка НАТО
11:58 Триває відновлення енергосистеми після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами – «Укренерго»
11:46 У ДБР розпочато розслідування через побиття офіцером військового на Житомирщині
11:15 В Японії помер Нобелівський лауреат премії з літератури Кензабуро Ое
10:40 «Найкращий документальний фільм»: кінострічка «Навальний» стала лауреатом премії «Оскар»

14 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

14 березня відзначають День числа "Пі", Міжнародний день дій проти гребель (День дій на захист рік, води й життя) та День метеликів. В Україні цього дня - День українського добровольця. Церква сьогодні вшановує Преподобну Євдокію.

Вівторок, 14 березня 2023, 07:37
Підтримати

Про це повідомляють #Букви.

День числа “Пі”: уперше День числа “Пі” відзначили в 1988 році в науково-популярному музеї Експлораторіум в Сан-Франциско. Придумав це свято роком раніше фізик з Ларрі Шоу. Дату 14 березня він вибрав не випадково, адже у загальновідомому числі «Пі» цифри вказують на 3 (третій місяць в році), і 14 число березня.

Міжнародний день дій проти гребель (День дій на захист рік, води й життя): започаткований у 1997 р., проводиться за ініціативою громадської організації “Міжнародна мережа річок” (США). Цей день було запропоновано відзначати з метою об’єднання зусиль людей всього світу в боротьбі проти гребель, а також здійснення просвітництва щодо впливу гребель на річкові екосистеми.

День метеликів: це свято традиційний щорічний характер. Метелики відіграють значну роль у харчових ланцюгах і є важливою їжею для співочих птахів, ссавців та інших комах. Метелики також є важливими запилювачами, особливо ті, що активні після настання темряви, коли багато інших тварин-запилювачів вкладаються на ніч.

В Україні сьогодні відзначають:

День українського добровольця – свято на честь українських добровольців, що відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. За відповідну постанову № 4261 “Про встановлення Дня українського добровольця” на пленарному засіданні українського парламенту проголосував 231 народний депутат.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Андорра – День Конституції
  • Японія – Білий день
  • Албанія – День весни
  • Естонія – День рідної мови
  • Велика Британія – День юриспруденції або День юриста
  • США – День картопляних чипсів

Цього дня у світі:

  • 1489 — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції
  • 1492 — Кастильська королева Ізабелла наказала вислати 150 тис. євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво
  • 1839 — Виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використав термін “фотографія”.
  • 1900 — закон США встановив золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грамів чистого золота.
  • 1914 — льотчик Петро Нестеров та механік Руденко здійснили перший авіапереліт з Києва до Одеси.
  • 1917 — у Києві розпочався З’їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні). Резолюцією з’їзду було проголошено курс на автономію України та організацію у селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях
  • 1923 — Рада Послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексію
  • 1939 — проголошена Перша словацька республіка; розпалася спільна держава чехів і словаків.
  • 1939 — Угорщина розпочала війну проти Карпатської України
  • 1956 — Ampex представила в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000
  • 1958 — сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії
  • 1990 — на III З’їзді народних депутатів СРСР скасована 6-та стаття Конституції СРСР (від 1977 року), яка проголошувала монопольну владу (“керівну роль”) КПРС в СРСР
  • 1990 — у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, підняли національний символ — прапор України
  • 1994 — випущено реліз Linux 1.0.0.
  • 2014 — у Харкові на Римарській вулиці стався перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї
  • 2014 — перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії

Яке сьогодні церковне свято:

14 березня православна церква відзначає свято Преподобної Євдокії або просто Явдохи. Свята прославилась як мучениця та праведна християнка. Вона також мала дар воскрешати мертвих, через що тяжко постраждала.

Прикмети:

  • Якщо падає дощ – літо буде теплим й мокрим.
  • Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.
  • Туман вдосвіта – буде гарний врожай хліба.
  • Сонячна і тепла погода віщує гарну весну.
  • Яка погода на Євдокію, така і влітку буде.
  • Похмура погода прогнозує холодний і голодний рік, а сонячна – урожайний.

Традиції:

  • В народному календарі цей день називали “Євдокія Плющиха” або “Явдоха”. Це ім’я асоціюється з покровителькою природи і означає, що пробудилася життєдайна сила землі. Наші предки вважали, що цього дня можна побачити, яким буде літо. Казали навіть “Яка Явдоха, таке і літо”.
  • Цього дня починали підготовку до посівної. Вважалося, що якщо сьогодні погодувати бездомну кішку або собаку і забрати їх до себе додому, то будеш жити довго і щасливо без матеріальних проблем.
  • Сьогодні не можна відмовляти прохачеві в милостині – тяжкість гріхів померлих родичів впаде на скупого.

Іменини сьогодні святкують:

Євдокія, Антоніна, Антон, Нестор, Олександр, Ганна, Ольга.

Теги: 14 березня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook