14 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
День числа “Пі”: уперше День числа “Пі” відзначили в 1988 році в науково-популярному музеї Експлораторіум в Сан-Франциско. Придумав це свято роком раніше фізик з Ларрі Шоу. Дату 14 березня він вибрав не випадково, адже у загальновідомому числі «Пі» цифри вказують на 3 (третій місяць в році), і 14 число березня.
Міжнародний день дій проти гребель (День дій на захист рік, води й життя): започаткований у 1997 р., проводиться за ініціативою громадської організації “Міжнародна мережа річок” (США). Цей день було запропоновано відзначати з метою об’єднання зусиль людей всього світу в боротьбі проти гребель, а також здійснення просвітництва щодо впливу гребель на річкові екосистеми.
День метеликів: це свято традиційний щорічний характер. Метелики відіграють значну роль у харчових ланцюгах і є важливою їжею для співочих птахів, ссавців та інших комах. Метелики також є важливими запилювачами, особливо ті, що активні після настання темряви, коли багато інших тварин-запилювачів вкладаються на ніч.
В Україні сьогодні відзначають:
День українського добровольця – свято на честь українських добровольців, що відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.
День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. За відповідну постанову № 4261 “Про встановлення Дня українського добровольця” на пленарному засіданні українського парламенту проголосував 231 народний депутат.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Андорра – День Конституції
- Японія – Білий день
- Албанія – День весни
- Естонія – День рідної мови
- Велика Британія – День юриспруденції або День юриста
- США – День картопляних чипсів
Цього дня у світі:
- 1489 — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції
- 1492 — Кастильська королева Ізабелла наказала вислати 150 тис. євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво
- 1839 — Виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використав термін “фотографія”.
- 1900 — закон США встановив золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грамів чистого золота.
- 1914 — льотчик Петро Нестеров та механік Руденко здійснили перший авіапереліт з Києва до Одеси.
- 1917 — у Києві розпочався З’їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні). Резолюцією з’їзду було проголошено курс на автономію України та організацію у селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях
- 1923 — Рада Послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексію
- 1939 — проголошена Перша словацька республіка; розпалася спільна держава чехів і словаків.
- 1939 — Угорщина розпочала війну проти Карпатської України
- 1956 — Ampex представила в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000
- 1958 — сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії
- 1990 — на III З’їзді народних депутатів СРСР скасована 6-та стаття Конституції СРСР (від 1977 року), яка проголошувала монопольну владу (“керівну роль”) КПРС в СРСР
- 1990 — у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, підняли національний символ — прапор України
- 1994 — випущено реліз Linux 1.0.0.
- 2014 — у Харкові на Римарській вулиці стався перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї
- 2014 — перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії
Яке сьогодні церковне свято:
14 березня православна церква відзначає свято Преподобної Євдокії або просто Явдохи. Свята прославилась як мучениця та праведна християнка. Вона також мала дар воскрешати мертвих, через що тяжко постраждала.
Прикмети:
- Якщо падає дощ – літо буде теплим й мокрим.
- Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.
- Туман вдосвіта – буде гарний врожай хліба.
- Сонячна і тепла погода віщує гарну весну.
- Яка погода на Євдокію, така і влітку буде.
- Похмура погода прогнозує холодний і голодний рік, а сонячна – урожайний.
Традиції:
- В народному календарі цей день називали “Євдокія Плющиха” або “Явдоха”. Це ім’я асоціюється з покровителькою природи і означає, що пробудилася життєдайна сила землі. Наші предки вважали, що цього дня можна побачити, яким буде літо. Казали навіть “Яка Явдоха, таке і літо”.
- Цього дня починали підготовку до посівної. Вважалося, що якщо сьогодні погодувати бездомну кішку або собаку і забрати їх до себе додому, то будеш жити довго і щасливо без матеріальних проблем.
- Сьогодні не можна відмовляти прохачеві в милостині – тяжкість гріхів померлих родичів впаде на скупого.
Іменини сьогодні святкують:
Євдокія, Антоніна, Антон, Нестор, Олександр, Ганна, Ольга.
- За даними синоптиків у вівторок, 14 березня, в Україні мінлива хмарність. Повітря місцями прогріється до +18 градусів.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 13 березня.