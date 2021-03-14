Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День добровольця. В цей день українці вшановують захисників незалежності, суверенітету, і територіальної цілісності України.

Про це розповідають #Букви.

Рішення про його відзначення було прийнято 17 січня 2017 року постановою № 1822. Мета впровадження Дня українського добровольця – зміцнення патріотичного духу в суспільстві, підвищення суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формування.

Дату 14 березня обрали не випадково, адже саме цього дня 2014 року з Майдану на тренувальну базу в Нових Петрівцях відправилися перші добровольці, які потім поїхали на Схід боронити територіальну цілісність України.

Варто зазначити, що у 2014 році українські добровольці були найгірше озброєні, взуті та одягнені. Вояки все купували за свій рахунок або ж їм допомагали волонтери.

З нагоди дня українських добровольців привітав командувач об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

“Ви першими, за покликом душі та серця, у тривожний та складний для нашої країни час, свідомо стали на захист її незалежності та територіальної цілісності. Спільно з військовослужбовцями Збройних Сил та інших силових структур України, ціною неймовірних зусиль, крові та життя бойових побратимів, Вам вдалося зупинити навалу російського агресора. Ми низько схиляємо голови, вшановуючи загиблих воїнів. Вічна їм пам’ять та слава!”

П’ятий президент Петро Порошенко також привітав добровольців і нагадав, що у 2014 році на фронт поїхали перші добровольці, а згодом до них вже приєдналися вчителі, лікарі, підприємці, юристи, студенти з усіх куточків нашої країни.

“Хоча вони не мали військової підготовки, але мали Україну в серці і бажання захистити її. Безстрашні, мужні, сильні та відважні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором. Низькій уклін і щира подяка кожному чоловіку та кожній жінці, що боронили Україну тоді і захищають українську землю зараз. Вічна пам’ять полеглим. Честь і слава живим”, – зазначив Петро Порошенко.