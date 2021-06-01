Президент США Джо Байден оголосив червень - місяцем гордості для представників ЛГБТК+-спільноти (LGBTQ +). За його словами, його уряд - різноманітний, адже 14% призначених високопоставлених чиновників адміністрації ідентифікують себе, як представники ЛГБТК+.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

В повідомленні звернули увагу на “історичний прогрес”, якого вдалося досягнути на шляху до рівності ЛГБТК+ з моменту початку президентства Джо Байдена. Зокрема, було підписано закон, спрямований на боротьбу з дискримінацією проти представників секс-меншин. Також Байден знову дозволив трансгендерам служити в американській армії. Байден також наказав всім закордонним представництвам США просувати та захищати права людини у сфері ЛГБТК+.

В США почали створювати умови для навчання без упередженого ставлення, якщо студент – представник ЛГБТК+.

Міністерство освіти має перевірити, як часто студенти, які ідентифікують себе, як ЛГБТК+, страждають через сексуальне насилля та сексуальні домагання.

“Президент Байден зібрав найрізноманітнішу адміністрацію в історії країни та пишається тим, що працює разом з 14% призначених чиновників, які ідентифікують себе, як лесбіянки, геї, бісексуали, трансперсони та гомосексуалісти”.

Весь червень на посольствах США по всьому світу буле вивішено різноколірні прапори ЛГБТК+-спільноти. Це демонструє, що “США є лідером у сфері прав людини ЛГБТК+у всьому світі”.

“Місяць гордості – це час, аби згадати випробування, які пережили лесбіянки, геї, бісексуали та тренсперсон, а також радіти тріумфам новаторів, які боролися та продовжують боротьбу за повну рівність”, – заявив Байден.

Президент США повідомив, що представники ЛГБТК+ наразі працюють на всіх рівнях федеральної роботи – в меріях, столицях штатів, залах Конгресу та адміністрації лідера країни.

“Майже 14% з моїх 1,5 тис. призначених мною чиновників, ідентифікують себе, як ЛГБТК+. Особливо я радію за міністра транспорту Піта Буттіджича (відкритий гей, – ред.)… Попри наш прогрес, в багатьох країнах світу ЛГБТК+ не мають захисту хоча б основних прав в лікарнях, школах, громадських місцях… В нашій країні досі є сплески насилля проти ЛГБТК+”, – сказав Байден.

Він додав, що деякі країни вирішили “активно боротися з ЛГБТК+” за допомогою дискримінаційних законопроєктів, що суперечить американським цінностям.