14 липня у світі відзначають День небінарних людей, а у Франції національне свято - День взяття Бастилії.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1021 — Митрополит Київський Іоанн І урочисто відкрив і прославив мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановив день вшанування їх пам’яті.

1099 — учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим і вирізали майже всіх мусульман і євреїв (близько 40 тисяч осіб), спалили мечеті та синагоги.

1471 — Перемога московських військ в битві на річці Шелоні визначила ліквідацію політичної самостійності Новгорода.

1726 — царським указом в Україні ліквідовано сердюцькі полки.

1789 — повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в’язницю Бастилію. Національне свято Франції.

1894 — У Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова). На 6-й хвилині Володимир Хомицький забив перший гол.

1933 — Вийшов перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая.

1945 — Новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією.

1969 — Розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом.

2000 — Георгій Ґонґадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

14 липня православні християни вшановують Косми і Даміана.

Прикмети погоди:

Якщо вночі дуже яскраві зорі, то до сильної грози;

Якщо на деревах вже багато пожовклого листя, то зима буде ранньою;

На Дем’яна збирають ягоди на варення та компоти;

Якщо сильний західний вітер у цей день, то варто готуватись до негоди.

Сьогодні іменини святкують Ангелина, Даміан, Дем’ян, Кузьма, Никодим, Петро, Камілія, Маркел.