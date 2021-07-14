Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1021 — Митрополит Київський Іоанн І урочисто відкрив і прославив мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановив день вшанування їх пам’яті.
1099 — учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим і вирізали майже всіх мусульман і євреїв (близько 40 тисяч осіб), спалили мечеті та синагоги.
1471 — Перемога московських військ в битві на річці Шелоні визначила ліквідацію політичної самостійності Новгорода.
1726 — царським указом в Україні ліквідовано сердюцькі полки.
1789 — повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в’язницю Бастилію. Національне свято Франції.
1894 — У Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова). На 6-й хвилині Володимир Хомицький забив перший гол.
1933 — Вийшов перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая.
1945 — Новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією.
1969 — Розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом.
2000 — Георгій Ґонґадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.
Яке сьогодні церковне свято:
14 липня православні християни вшановують Косми і Даміана.
Прикмети погоди:
Якщо вночі дуже яскраві зорі, то до сильної грози;
Якщо на деревах вже багато пожовклого листя, то зима буде ранньою;
На Дем’яна збирають ягоди на варення та компоти;
Якщо сильний західний вітер у цей день, то варто готуватись до негоди.
Сьогодні іменини святкують Ангелина, Даміан, Дем’ян, Кузьма, Никодим, Петро, Камілія, Маркел.