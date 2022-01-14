14 січня в Узбекистані – День захисників Батьківщини, в Тунісі – День революції і молоді, а в Індії – Міжнародний фестиваль паперових зміїв. Православна церква вшановує пам'ять святителя Василія Великого

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати:

День Василя

1604 – відкрилася Гемптон-Кортська конференція на чолі з королем Англії Яковом I

1761 – у бою біля індійського міста Паніпат 90-тисячне військо афганців (під командуванням Ахмад-шаха Дуррані) у союзі з індійськими мусульманськими загонами повністю знищило військо маратхських князів

1929 – під час укрупнення одиниць адміністративно-територіального поділу РРФСР було утворено Центрально-Промислову область

1943 – війна на Тихому океані: почалася евакуація японських військ з острова Гуадалканал

1969 – внаслідок пожежі на борту авіаносця ВМС США Ентерпрайз у районі Гавайських островів загинуло 27 людей, знищено 15 літаків

1972 – зійшла на трон королева Данії Маргрете II. Цікаво, що королева поза партійною політикою і не висловлює особистих політичних поглядів

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою

2005 – космічний зонд Гюйгенс здійснив посадку на Титан.

Сьогодні народились

83 до н. е. – Марк Антоній, скандальний римський політик та воєначальник

38 до н. е. – Друз Старший, римський воєначальник, брат імператора Тіберія

1818 – Захаріас Топеліус, видатний фінський письменник і поет, який писав шведською мовою; також він запропонував зробити білий та блакитний кольори прапора Фінляндії.

1827 – Петро Петрович Семенов-Тян-Шанський, російський географ та громадський діяч

1875 – Альберт Швейцер, німецький теолог і лікар, лауреат Нобелівської премії миру 1952 року

1882 – Іван Огієнко (митрополит Іларіон), український православний митрополит, мовознавець

1911 – Анатолій Наумович Рибаков, російський письменник

1924 – Владлен Бахнов письменник, сценарист

1937 – Іслам, український прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург, лауреат Шевченківської премії

1966 – Марко Хієтала, бас-гітарист і другий вокаліст фінської симфо-метал групи Nightwish

Християни східного обряду святкують сьогодні Обрізання Господнє, день Василя і Старий Новий рік. Його відзначають в країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем. У цей день існує традиція, коли в будинок першим повинен увійти чоловік, саме тому запрошують посівальників – хлопців. Старий Новий рік – історичний феномен, який вийшов в результаті зміни літочислення.

Прикмети

Якщо людина народилася у Василів день, то, згідно з повір’ями, вона буде дуже багатою

Якщо небо ясне та зоряне – буде багатий урожай ягід

На Василя туман – до врожаю

Якщо 14 січня багато пухнастого інею на деревах, рік буде багатим на мед.

Чого сьогодні не можна робити

Дівчаткам і жінкам засівати не можна – вони не принесуть в будинок щастя. Не можна залишати засівальників без нагороди, але і гроші віддавати не варто – ви позбудетеся своєї фінансової удачі. Не можна важко фізично працювати і свариться, а також давати або брати в борг.

Іменинни у Василя, Михайла та Миколи.