Про це повідомляють #Букви.
В США сьогодні День Державного гімну, в Румунії – День інженера.
Цей день в історії:
1052 — Володимир побудував в Новгороді Софійський собор, освячений єпископом Лукою.
1068 — під час повстання кияни визволили з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича.
1871 — розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті — такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).
1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.
1954 — на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) проведено військові навчання Радянської армії із застосуванням атомної зброї, в ході яких зазнали ураження 40 тисяч військовиків та 10 тисяч цивільного населення.
1991 — у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.
1995 — у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.
1996 — в Одесі відбулися Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні християни відзначають Воздвиження Хреста Господнього, а також початок індикту – церковного новоліття або нового року.
Прикмети погоди:
Теплий день — зима буде теплою;
Зранку дощ — до сирої та холодної осені;
Ясний день — до теплої осені;
Гуси відлітають на південь – до ранньої зими;
Багато павутини – осінь буде затяжною.
Іменини сьогодні святкують Семен, Тетяна, Наталя, Марфа.