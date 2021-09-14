Сьогодні, 14 вересня, у світі відзначають Всесвітній день атопічної екземи.

Про це повідомляють #Букви.

В США сьогодні День Державного гімну, в Румунії – День інженера.

Цей день в історії:

1052 — Володимир побудував в Новгороді Софійський собор, освячений єпископом Лукою.

1068 — під час повстання кияни визволили з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича.

1871 — розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті — такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).

1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.

1954 — на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) проведено військові навчання Радянської армії із застосуванням атомної зброї, в ході яких зазнали ураження 40 тисяч військовиків та 10 тисяч цивільного населення.

1991 — у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.

1995 — у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.

1996 — в Одесі відбулися Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні християни відзначають Воздвиження Хреста Господнього, а також початок індикту – церковного новоліття або нового року.

Прикмети погоди:

Теплий день — зима буде теплою;

Зранку дощ — до сирої та холодної осені;

Ясний день — до теплої осені;

Гуси відлітають на південь – до ранньої зими;

Багато павутини – осінь буде затяжною.

Іменини сьогодні святкують Семен, Тетяна, Наталя, Марфа.