14 жовтня у світі відзначають Міжнародний день стандартизації. В Україні сьогодні - День захисників та захисниць, День українського козацтва та День створення УПА. У християн 14 жовтня одне із найбільших церковних свят - Покрова Пресвятої Богородиці.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день стандартизації: 14 жовтня 1946 року у Великобританії представники 25 країн вперше провели конференцію зі стандартизації. Тоді ж вирішили заснувати Міжнародну організацію зі стандартизації, а саме свято запропонували запровадити 1970 року.

Стандартизація істотно впливає на темпи розвитку та рівень виробництва. Базуючись на останніх досягненнях науки, техніки та практичного досвіду, стандартизація багато в чому не тільки визначає досягнутий рівень виробництва, але і є одним із стимулів прогресу науки і техніки.

День захисників і захисниць України: державне свято України, що відзначається 14 жовтня. Започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою “День захисника України”. З 2015 року є державним святом і неробочим днем. 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на “День захисників і захисниць України”.

Потреба у загальнодержавному святі про захисників України особливо гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Сотні полеглих бійців за Україну потребували гідного вшанування з боку суспільства й держави.

П’ятий президент України Петро Порошенко встановив щорічно 14 жовтня відзначати День захисника України та скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, знаного за часів СРСР як “День радянської армії і Військово-морського флоту”.

День Українського козацтва: дату обрали не випадково, адже саме цього дня віряни святкують велике церковне свято – Покрову Пресвятої Богородиці. А вона здавна вважається небесною захисницею козаків.

Цього дня січовики традиційно обирали своїх отаманів. Наприкінці XV століття з’явилася перша офіційна інформація про козацтво. Тоді козаки охороняли кордони між Кримським ханством та Литовським князівством.

День створення УПА: Українська повстанська армія (УПА) – озброєне крило ОУН (Організації українських націоналістів). Воно діяло на території України в період 1942-1953 років.

Бійці УПА воювали відразу проти двох режимів: сталінського (радянського) та гітлерівського (нацистського). А головною ціллю ОУН УПА була незалежність України.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Грузія – Мцхетоба

Білорусь – День матері

Польща – День вчителя

Цього дня у світі:

1066 — битва при Гастінгсі. Військо Вільгельма Завойовника розбило армію короля Гарольда II Ґодвінсона. Після цього Вільгельм став королем Англії і засновником нової династії англійських королів.

1092 — здійснивши вбивство Незама уль-Мулька здобули широку відомість гашишини.

1770 — Заснування Олександрівської фортеці (з 1806 р. — м. Олександрівськ, з 1921 р. — м. Запоріжжя).

1811 — заснування Кубанського козачого хору.

1838 — в трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини та Володимирії виголосив свої проповіді українською мовою.

1942 — Офіційна дата народження Української Повстанської Армії, сформованої протягом 1942 року із розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН. Північно-західна частина України Волинь.

1950 — у Нью-Йорку відбувся об’єднавчий Собор Американсько-Української Православної Церкви США та Української Православної Церкви в Америці в одну Українську Православну Церкву в США.

1970 — у Гаазі прийнято Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набула чинності рівно через рік.

2006 — керівництвом Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного прийнято в цей день відзначати день видового військового навчального закладу Сухопутних військ.

Яке сьогодні церковне свято:

14 жовтня в церковному календарі – Покрова Пресвятої Богородиці. Одна з найважливіших подій у православ’ї. Цього дня вшановують застувництво Діви Марії, Матері Христа, за весь людський рід. Свято пов’язане з давньою і красивою легендою про те, як Богоматір вберегла місто від ворожої атаки, накривши населення своїм покровом.

Прикмети:

Яка погода сьогодні, такою буде зима.

Північний чи східний вітер означають, що буде холодна зима, а південний – тепла.

На Покрову випав перший сніг – Різдво буде сніжним.

Йде дощ – осінь буде непогожою.

Традиції:

В народі 14 жовтня називають Покровом. Для українців це церковне свято має особливий сенс, адже воно святкувалося ще козаками. Богородиця серед наших предків вважалася покровителькою землеробства і материнства. Тому до цього дня намагалися завершити всі польові роботи.

Сьогодні категорично заборонено важко працювати, займатися будь-якими справами по дому і фізично перепрацьовувати. Також не можна шити, прати, готувати і вести господарство.

Молоді дівчата повинні відправитися вранці до церкви, поставити свічку і попросити Богородицю про швидке заміжжя.

Іменини цього дня відзначають:

Георгій, Олександр, Олексій, Іван, Микола, Михайло, Петро, Роман, Віра, Марія.