13 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

13 жовтня у світі відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих. За церковним календарем сьогоні - день пам'яті священномученика Григорія.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день зменшення небезпеки лих: був встановлений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй з метою підвищення обізнаності про необхідні заходи для зниження небезпеки лих.

Протягом 25 років Міжнародний день зменшення небезпеки лих був основною подією глобальної обізнаності, щоб визнати прогрес та заохочувати подальші зусилля по створенню спільнот та країн, що живуть під час стихійних лих.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Польща – День парамедика

Цього дня у світі:

1307 — за наказом короля Філіпа IV Красивого були одночасно арештовані всі французькі тамплієри. З цієї дати походить забобон про п’ятницю, 13.

1582 — в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінено на григоріанський (новий стиль).

1675 — нідерландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.

1792 — у Вашингтоні розпочалося будівництво Білого дому.

1860 — у США зроблена перша фотографія з повітряної кулі.

1871 — у Києві відкрилася Колегія Павла Ґалаґана

1875 — відкрито Чернівецький університет.

1884 — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.

1894 — у Пенсільванії засновано Український народний союз.

1927 — за ініціативою Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення.

1943 — Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху.

1947 — ЦК КП(б)У ухвалив рішення про створення семи спеціальних оперативних груп НКВД для ліквідації керівників “бандугруповань” Української РСР, членів Центрального і крайового проводів ОУН.

1948 — Рада міністрів СРСР прийняла постанову про виселення сімей “бандитських і націоналістичних елементів”

1948 — завершене будівництво газопроводу Дашава-Київ.

1957 — в СРСР здійснено запуск першого у світі штучного супутника Землі. В 1967 Міжнародною федерацією астронавтики цю дату проголошено Днем початку космічної ери людства.

1987 — у Перській затоці американський флот вперше у світі використовував дельфінів у військових цілях.

1992 — на посаді прем’єр-міністра України затверджений Леонід Кучма.

1996 — у Криму створено Південноукраїнський економічний союз.

1998 — НАТО пред’явив Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.

Яке сьогодні церковне свято:

13 жовтня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Григорія, просвітителя Вірменії. Батько Григорія поплатився своїм життям за те, що вбив вірменського царя Хосрова.

Все сімейство його було винищене, окрім молодшого сина – Григорія. Його виховала годувальниця, яка була християнкою. Вона винесла дитину до Кесарії Каппадокійської. Коли Григорій виріс, то вступив в шлюб, але потім розлучився з дружиною. Тоді він пішов в монастир і став служити синові царя Хосрова, щоб загладити вину батька.

Прикмети:

Якщо сніг випав, то зима ще не скоро настане.

Якщо журавлі відлетіли, зима буде рання і холодна.

Білка чисто вилиняла – до гарної зими.

Побачити вранці мороз на вікнах – до приходу гостей.

Сухий сніг випав – до врожайного літа.

Традиції:

В народі 13 жовтня називали Григор’єв день. Вірили, що сьогодні виходять лісовики і лякають тих, хто зайшов в ліс. Вони виють так голосно, що можуть перекрикувати навіть вітер.

Сьогоднішнє свято люди називали “Григорій солом’яний”. Люди здавна вірили, що на тринадцятий день жовтня по землі ходить нечиста сила і псує майно. Тому наші предки палили солому і читали змови, щоб захистити себе.

Іменини цього дня відзначають:

Григорій, Маріанна, Марія, Михайло.