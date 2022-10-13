російсько-українська війна
07:25 13 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:13 Фактично по всій Україні без опадів, невеликий дощ пройде лише у Карпатах : прогноз погоди на 13 жовтня
00:59 Міністр економіки ФРН: Спроба Путіна дестабілізувати економічний порядок в Єпропі зазнає невдачі
00:31 Кожен п’ятий росіянин не має доступу до каналізації – дані за 2018 рік
00:12 Вполював п’ять «Шахідів» та дві ракети – на Вінниччині успішно катапультувався український пілот

12 жовтня

23:50 Франція спорядить Україні системи протиповітряної оборони та зброю – Макрон 
23:14 Повітряні атаки РФ в Україні не мають стратегічного значення – WSJ
22:41 Марк Міллі назвав атаку РФ на цивільну інфраструктуру «воєнним злочином»
20:50 США розглядають повну заборону імпорту російського алюмінію – Bloomberg
20:46 «ПриватБанк» видалив російську мову з додатку для бізнесу
20:11 Кремль обурюється «провокаційною» ядерною риторикою Заходу – Reuters
20:03 Чехія заборонить в’їзд російським туристам з 25 жовтня
19:01 На ЗАЕС відновили зовнішнє постачання електроенергії після пошкодження підстанції «Дніпровська»
18:51 Канада надасть Україні зимовий одяг і снаряди на 47 мільйонів доларів
18:44 Посилення протиповітряної оборони України – головне питання порядку денного засідання членів НАТО
18:30 Росіяни атакували Вінниччину двома дронами-камікадзе, проте їх було знищено
18:29 Болгарія вирішила запровадити візовий режим для громадян Росії зі службовими паспортами
18:11 За три дні російські загарбники пошкодили 28 об’єктів енергетичної інфраструктури – Шмигаль
17:52 Нідерланди передадуть Україні додаткові зенітні ракети на 15 мільйонів євро
17:39 Литва підтримує вступ України до НАТО
17:28 СБУ викрила колишнього депутата від «ОПЗЖ» та ще двох колаборантів, які «здавали» учасників спротиву
17:14 Слабкість та безглуздість: колишній посол Великої Британії в Україні вважає, що останні дії Путіна породжені відчаєм
16:48 Студентів-переселенців переведуть на бюджетну форму навчання – Мінреінтеграції
16:02 ЄС перерахував Україні додаткові 550 млн євро на ремонт енергетичної інфраструктури
15:53 У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, які будуть закриті під час повітряної тривоги – КМДА
15:35 Ілон Маск заборонив Україні використовувати Starlink у Криму через побоювання, що Путін може застосувати ядерну зброю
15:28 З’явилася петиція щодо заборони росіянам здійснювати творчу професійну діяльність в Україні
15:22 В ЄС не будуть визнавати паспорти РФ, видані на окупованих територіях України та Грузії
14:55 Папа Римський Франциск засудив «безжальні бомбардування» українських міст
14:53 Російській авіації загрожує дефіцит персоналу через проведення мобілізації
14:52 Росіяни привезли іранських інструкторів для дронів-камікадзе «Shahed-136» у Залізний порт — ЦНС

13 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

13 жовтня у світі відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих. За церковним календарем сьогоні - день пам'яті священномученика Григорія.

Четвер, 13 жовтня 2022, 07:25
Підтримати

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день зменшення небезпеки лих: був встановлений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй з метою підвищення обізнаності про необхідні заходи для зниження небезпеки лих.

Протягом 25 років Міжнародний день зменшення небезпеки лих був основною подією глобальної обізнаності, щоб визнати прогрес та заохочувати подальші зусилля по створенню спільнот та країн, що живуть під час стихійних лих.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Польща – День парамедика

Цього дня у світі:

  • 1307 — за наказом короля Філіпа IV Красивого були одночасно арештовані всі французькі тамплієри. З цієї дати походить забобон про п’ятницю, 13.
  • 1582 — в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінено на григоріанський (новий стиль).
  • 1675 — нідерландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.
  • 1792 — у Вашингтоні розпочалося будівництво Білого дому.
  • 1860 — у США зроблена перша фотографія з повітряної кулі.
  • 1871 — у Києві відкрилася Колегія Павла Ґалаґана
  • 1875 — відкрито Чернівецький університет.
  • 1884 — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.
  • 1894 — у Пенсільванії засновано Український народний союз.
  • 1927 — за ініціативою Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення.
  • 1943 — Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху.
  • 1947 — ЦК КП(б)У ухвалив рішення про створення семи спеціальних оперативних груп НКВД для ліквідації керівників “бандугруповань” Української РСР, членів Центрального і крайового проводів ОУН.
  • 1948 — Рада міністрів СРСР прийняла постанову про виселення сімей “бандитських і націоналістичних елементів”
  • 1948 — завершене будівництво газопроводу Дашава-Київ.
  • 1957 — в СРСР здійснено запуск першого у світі штучного супутника Землі. В 1967 Міжнародною федерацією астронавтики цю дату проголошено Днем початку космічної ери людства.
  • 1987 — у Перській затоці американський флот вперше у світі використовував дельфінів у військових цілях.
  • 1992 — на посаді прем’єр-міністра України затверджений Леонід Кучма.
  • 1996 — у Криму створено Південноукраїнський економічний союз.
  • 1998 — НАТО пред’явив Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.

Яке сьогодні церковне свято:

13 жовтня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Григорія, просвітителя Вірменії. Батько Григорія поплатився своїм життям за те, що вбив вірменського царя Хосрова.

Все сімейство його було винищене, окрім молодшого сина – Григорія. Його виховала годувальниця, яка була християнкою. Вона винесла дитину до Кесарії Каппадокійської. Коли Григорій виріс, то вступив в шлюб, але потім розлучився з дружиною. Тоді він пішов в монастир і став служити синові царя Хосрова, щоб загладити вину батька.

Прикмети:

  • Якщо сніг випав, то зима ще не скоро настане.
  • Якщо журавлі відлетіли, зима буде рання і холодна.
  • Білка чисто вилиняла – до гарної зими.
  • Побачити вранці мороз на вікнах – до приходу гостей.
  • Сухий сніг випав – до врожайного літа.

Традиції:

  • В народі 13 жовтня називали Григор’єв день. Вірили, що сьогодні виходять лісовики і лякають тих, хто зайшов в ліс. Вони виють так голосно, що можуть перекрикувати навіть вітер.
  • Сьогоднішнє свято люди називали “Григорій солом’яний”. Люди здавна вірили, що на тринадцятий день жовтня по землі ходить нечиста сила і псує майно. Тому наші предки палили солому і читали змови, щоб захистити себе.

Іменини цього дня відзначають:

Григорій, Маріанна, Марія, Михайло.

Теги: 13 жовтня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook