Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць України, День козацтва, а у вірян свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Про це повідомляють #Букви.

А ще сьогодні відзначають Всесвітній день зору.

Цей день в історії:

1770 — Заснування Олександрівської фортеці.

1838 — в трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини та Володимирії виголосив свої проповіді українською мовою.

1942 — офіційна дата народження Української Повстанської Армії, сформованої протягом 1942 року із розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН.

1950 — у Нью-Йорку відбувся об’єднавчий Собор Американсько-Української Православної Церкви США та Української Православної Церкви в Америці в одну Українську Православну Церкву в США.

1970 — у Гаазі прийнято Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набула чинності рівно через рік.

2006 — керівництвом Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного прийнято в цей день відзначати день видового військового навчального закладу Сухопутних військ.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні у вірян велике православне свято Покрови Пресвятої Богородиці й Пріснодіви Марії.

За переказами, в цей день в 910 році військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ’я – Константинополь. Жителі візантійської столиці звернулися з молитвою і проханням про порятунок Богородиці. І вона, за розповідями, з’явилася перед людьми та вкрила їх своїм покровом (омофором). Після цього вороги вже не могли побачити цих людей.

Прикмети:

Журавлі вже відлетіли – чекай ранню зиму.

Випав сніг – прикмета, що зима буде сніжною і морозною.

Яка погода на Покрову, такою і буде вся зима.

Зіграєш весілля на Покрову – за прикметами життя в шлюбі буде щасливим.

Сьогодні іменини святкують Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава.