Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
44 до н. е. — змовники під час засідання сенату вбили римського імператора Юлія Цезаря.
1493 — два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повернулися в Іспанію, привізши в Європу перших індіанців.
1867 — австрійці й угорці домовилися про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина.
1892 — американський винахідник Джесс Рено запатентував ескалатор.
1892 — заснований англійський футбольний клуб “Ліверпуль”.
1906 — зареєстрована компанія “Роллс-Ройс”.
1917 — у Росії сформований Тимчасовий уряд, Микола II відрікся від престолу.
1919 — французи ввели облоговий стан в Одесі.
1919 — більшовики націоналізували театри України.
1927 — почалося будівництво ДніпроГЕСу.
1937 — у Чикаго відкритий перший банк донорської крові.
1938 — у Саудівській Аравії розпочали перші пошуки нафти.
1939 — Карпатська Україна проголосила незалежність.
1962 — американський президент Джон Кеннеді ввів “Білль про права споживача”. Тепер — Всесвітній день захисту прав споживача.
1964 — відбулося весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона.
1990 — Горбачов склав присягу президента СРСР, першого і єдиного за всю історію країни.
1990 — Іракська влада стратила журналіста британського видання “Observer” в Іраку.
1998 — в Іспанії сформований найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів.
2011 — початок Громадянської війни в Сирії.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 15 березня вшановує пам’ять мученика Феодота Кіринейського. А ще у християн східного обряду починається Великий піст.
Прикмети погоди:
йде сніг – тепло настане нескоро;
довгі бурульки – весна буде довгою;
дощ – літо буде сирим.
15 березня іменини у Арсенія, Феодота, Богдана, Агафона, Йосипа і Миколи.