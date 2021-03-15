Сьогодні, 15 березня, у світі відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів, Всесвітній день промов, День Брута або День проти зради, Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю, Міжнародний день захисту дитинчат тюленів.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

44 до н. е. — змовники під час засідання сенату вбили римського імператора Юлія Цезаря.

1493 — два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повернулися в Іспанію, привізши в Європу перших індіанців.

1867 — австрійці й угорці домовилися про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина.

1892 — американський винахідник Джесс Рено запатентував ескалатор.

1892 — заснований англійський футбольний клуб “Ліверпуль”.

1906 — зареєстрована компанія “Роллс-Ройс”.

1917 — у Росії сформований Тимчасовий уряд, Микола II відрікся від престолу.

1919 — французи ввели облоговий стан в Одесі.

1919 — більшовики націоналізували театри України.

1927 — почалося будівництво ДніпроГЕСу.

1937 — у Чикаго відкритий перший банк донорської крові.

1938 — у Саудівській Аравії розпочали перші пошуки нафти.

1939 — Карпатська Україна проголосила незалежність.

1962 — американський президент Джон Кеннеді ввів “Білль про права споживача”. Тепер — Всесвітній день захисту прав споживача.

1964 — відбулося весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона.

1990 — Горбачов склав присягу президента СРСР, першого і єдиного за всю історію країни.

1990 — Іракська влада стратила журналіста британського видання “Observer” в Іраку.

1998 — в Іспанії сформований найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів.

2011 — початок Громадянської війни в Сирії.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 15 березня вшановує пам’ять мученика Феодота Кіринейського. А ще у християн східного обряду починається Великий піст.

Прикмети погоди:

йде сніг – тепло настане нескоро;

довгі бурульки – весна буде довгою;

дощ – літо буде сирим.

15 березня іменини у Арсенія, Феодота, Богдана, Агафона, Йосипа і Миколи.