Поліція викрила діяльність "групи смерті" в месенджері Telegram, яку створила 15-річна мешканка Кривого Рогу. На момент створення в групі було понад 500 учасників.

Про це поінформували в пресслужбі ГУ Національної поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, Telegram-канал діяв із 21 лютого.

15-річна дівчина – адміністратор чату – здійснювала свою діяльність із Кривого Рогу.

Коли вона почала надавати завдання учасникам групи наносити собі тілесні ушкодження, їх кількість зменшилася з близько 500 до 13 осіб.

Вони надсилали фото поранень, після чого отримували наступні інструкції. Таких завдань могло бути більше п’яти на день.

3 березня правоохоронці спільно з прокуратурою провели обшук за місцем проживання 15-річної дівчини. У неї вилучили мобільні телефони, планшет та ноутбук.

За попередньою інформацією поліції, 4 березня дівчина планувала покінчити життя самогубством.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).

Наразі поліцейські перевіряють відомості, які надала дівчина. Також вони намагаються встановити “куратора”, під керівництвом якого могла бути створена група.

В поліції закликали батьків більше уваги приділяти дітям, цікавитися їхнім життям та інформувати про небезпеку в Інтернеті.