Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Наприкінці лютого, поблизу села Березівка, що за 40 км від Києва, на Житомирській трасі тероборона помітила, як у бік Києва рухається колона російської військової техніки. Однак точних координат для знищення колони у тероборонців не було.

Тоді вони звернулись до 15-річного Андрія Покраса та його батька, адже підліток був єдиним у селі, хто вмів керувати дроном.

“Він був єдиним, хто мав досвід роботи з безпілотниками у цьому районі. Він справжній герой, Герой України”, – наголосив командувач відділення безпілотної розвідки ЗСУ Юрій Касьянов.

Сам Андрій пригадав, що після звернення тероборонців вони з батьком виїхали у поле, де запустили дрон. Тоді безпілотнику вдалось зафіксувати світло від автомобіля, котрий рухався у складі ворожої колони.

Фото: telegraph.co.uk

“Це була одна з найбільших колон, яка рухалась Житомирською трасою, і нам вдалось її знайти, тому що один вантажний автомобіль часто включав фари”, – сказав підліток.

Колону сфотографували, а координати передали бійцям ЗСУ. Далі українські захисники розбили колону росіян.

За словами Андрія, йому було страшно, однак він дуже хотів захистити українську столицю від ворога.