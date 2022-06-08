15-річний підліток з Київської області Андрій Покрас допоміг українським захисникам знищити колону російської техніки, яка прямувала до Києва наприкінці лютого.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Наприкінці лютого, поблизу села Березівка, що за 40 км від Києва, на Житомирській трасі тероборона помітила, як у бік Києва рухається колона російської військової техніки. Однак точних координат для знищення колони у тероборонців не було.

Тоді вони звернулись до 15-річного Андрія Покраса та його батька, адже підліток був єдиним у селі, хто вмів керувати дроном.

“Він був єдиним, хто мав досвід роботи з безпілотниками у цьому районі. Він справжній герой, Герой України”, – наголосив командувач відділення безпілотної розвідки ЗСУ Юрій Касьянов.

Сам Андрій пригадав, що після звернення тероборонців вони з батьком виїхали у поле, де запустили дрон. Тоді безпілотнику вдалось зафіксувати світло від автомобіля, котрий рухався у складі ворожої колони.

“Це була одна з найбільших колон, яка рухалась Житомирською трасою, і нам вдалось її знайти, тому що один вантажний автомобіль часто включав фари”, – сказав підліток.

Колону сфотографували, а координати передали бійцям ЗСУ. Далі українські захисники розбили колону росіян.

За словами Андрія, йому було страшно, однак він дуже хотів захистити українську столицю від ворога.