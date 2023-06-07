За матеріалами Служби безпеки України 15 років за ґратами проведе мешканець Харківської області, який підняв російський прапор у Вовчанську та працював на ФСБ РФ.

Джерело: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який працював на ФСБ та російську приватну військову компанію “Вагнер”.

Зловмисника затримали у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів у звільненому Вовчанську на Харківщині.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Як встановили слідчі, засудженим є 45-річний місцевий кримінальник на прізвисько “Чиж”.

Після тимчасового захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з представником ФСБ РФ та командиром підрозділу вагнерівців. Кожен із них ставив зраднику різні завдання.

Так, за вказівкою російської спецслужби зловмисник мав очолити Вовчанський район.

Для цього “Чиж” організував незаконний збір підписів місцевих жителів за відставку діючого міського голови. “Заходи” були замасковані під видачу “гумдопомоги” з Росії.

Надалі зрадник підняв російський прапор на флагштоці у центрі міста.

Подібні пропагандистські акції на користь країни-агресора він висвітлював на власному Telegram-каналі, а також коментував їх у прямих етерах прокремлівських телеканалів.

Крім цього, зловмисник брав участь у викраденні представників Вовчанської територіальної громади.

Встановлено, що саме за його наводкою у березні 2022 року окупанти вдерлися до будинку місцевого депутата і викрали його.

Також за вказівкою вагнерівця зрадник “вибивав” гроші з місцевих фермерів за “використання землі”.

За кожен гектар вимагав до 50 дол. З цієї суми – 20 дол. за право сіяти та обробляти землю, а 30 дол. – за можливість збирати врожай. У разі відмови – погрожував не лише блокуванням господарської діяльності, а й фізичною розправою.

Таким чином протягом березня “Чиж” відібрав у фермерів та передав окупантам майже 10 млн грн.

Крім того, він забезпечував окупантів паливом та продуктами харчування, а від вчителів місцевого ліцею вимагав викладати російською мовою і прибрати з навчальної програми теми про АТО.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).