В Україні упродовж 2022 року засудили 272 особи, звинувачені у колабораціонізмі, у цих справах нікого не виправдали.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Стаття про колабораціонізм з’явилася у Кримінальному кодексі України навесні 2022 року. За перший рік її існування (до квітня 2023 року включно) правоохоронні органи зареєстрували майже 5500 проваджень за статтею “Колабораційна діяльність”.

Близько 1400 особам оголосили про підозру.

Протягом 2022 року суди отримали 659 справ щодо колабораціонізму. Станом на сьогодні вже розглянуто майже половину цих справ.

Зазначимо, що нещодавно Служба безпеки України затримала агентку ФСБ РФ у Кривому Розі, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті.

Військова контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію із викриття інформаторки ФСБ у Дніпропетровській області.

У результаті затримано жінку, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі. Вона також фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Отриману інформацію передавала ворогу через Telegram.

Загарбники використовували ці дані для коригування повторних та підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед свого оточення. Таким чином вона потрапила у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно залучила її до таємної співпраці проти України.

Для виконання ворожих завдань фігурантка особисто об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів.