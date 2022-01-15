15 січня відзначають День вікіпедії, Міжнародний тиждень безпеки снігоходів і День пошуку зниклого відлуння. У США День капелюха, День бублика, День полуничного морозива та День свіжого соку. У Єгипті, на Мальті та в Йорданії День висадження дерев, в Індонезії – День морів і океану, а в Хорватії – День міжнародного визнання

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1907 — доктор Лі де Форест, визнаний у світі як “батько радіо і дід телебачення”, запатентував триелектродну вакуумну трубку, пристрій, котрий дав змогу перетворити радіо на практично використовуваний пристрій передачі голосу та музики.

1919 — після провалу збройного комуністичного повстання в Берліні, урядові війська схопили і без суду стратили ініціаторів повстання, засновників німецької Компартії 48-річних Карла Лібкнехта і Розу Люксембург.

1939 — у СРСР впровадили трудові книжки для робітників і службовців.

1943 — у штаті Вірджинія (США) завершили будівництво Пентагону — найбільшої офісної споруди у світі, в якій базується Міністерство оборони США.

1945 — відділи НКВС штурмували “бандерівську столицю” — містечко Космач. У ході бою загинув командир дивізії ВВ НКВС Герой Радянського Союзу полковник М. Дергачов та 386 енкаведистів; Березівською сотнею керував Мирослав Симчич.

1970 — 28-річний полковник Муаммар Каддафі, котрий прийшов до влади в Лівії у 1969 р. унаслідок військового перевороту і повалення влади короля Ідріса, проголошений прем’єр-міністром країни.

1986 — у радянських газетах опубліковано заяву Генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова, в якій проголошено “програму поетапної ліквідації до 2000 року всіх видів ядерних озброєнь”.

1992 — Бернерс-Лі Тім, “батько World Wide Web”, випустив веббраузер — програму, яка дає можливість переглядати ресурси інтернету.

1993 — у США на телеканалі NBC вийшла в ефір остання (2137) серія “Санта-Барбари”.

1994 — внаслідок проведеного в Туркменістані референдуму повноваження голови республіки Сапармурата Ніязова продовжені з п’яти до десяти років.

2001 — Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запустили Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті www.wikipedia.com.

2006 — уперше Президентом Чилі стала жінка — Мішель Бачелет.

2009 — екіпаж американського аеробуса А-320 зміг урятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка. Двигуни аеробуса відмовили внаслідок зіткнення зі зграєю гусей на висоті 850 м після зльоту.

Сьогодні народились

1906 — Арістотель Онассіс, грецький судновласник, фінансовий магнат.

1908 — Едвард Теллер, американський фізик-ядерник мадярського походження, один з розробників атомної бомби (1945 рік) і керівник проєкту зі створення водневої бомби (1952 року).

1915 — Лео Мол (Леонід Молодожанин), канадський скульптор і живописець українського походження.

1918 — Ґамаль Абдель Насер, другий президент Єгипту, Герой Радянського Союзу.

1929 — Мартін Лютер Кінг, американський баптистський священник, діяч руху за рівноправ’я, лауреат Нобелівської премії миру.

1963 — Брюс Шнайєр, американський криптограф.

1981 — Pitbull, популярний іспанський співак.

Православна церква вшановує пам’ять римського єпископа Сильвестра I. Святитель з’явився на світ у Римі, його батьки були християнами. У 284 році за Діоклетіана Сильвестр прийняв сан священика. Під час гонінь на християн святий зазнавав репресій оскільки таємно ховав убитих мучеників.

Прикмети

Увечері хмари на небі синього кольору – до погодних змін.

Курка хвостом крутить – хуртовина чекай, а замерзла і на одну ногу встала – холоднечу.

Сорока ховається під дах або шукає притулку в будинку – чекайте завірюху.

Місяць роги гострі – буде вітряно, а не ясні – посилиться мороз.

Чим міцніший мороз, тим яскравіші зірки, а тьмяні зірки – до відлиги.

Відлига протягом найближчих днів виганяє польових мишей по снігу побігати і на сонечку погрітися.

Коли має настати потепління, білка виходить зі свого сховища та обстежує землю.

Коли півні рано співають, значить, на сильну відлигу чекають.

Кури перед холодом рано спати лягають.

Традиції

У цей день особливу увагу селяни приділяли домашній птиці: чистили курники, обкурювали їх смолою та оманом, щоб захистити птахів від хвороб. А ось від пристріту та нечистої сили їх мав уберегти “курячий бог” – чорний камінь з дірочкою, в який простягалася мотузка і вішалася в курнику. У цей час люди читали молитву від хвороб, бо вірили в особливу силу цього дня.

Іменини: Василь, Серафим, Сильвестр, Юліана, Уляна.