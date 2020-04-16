У цей день, 16 квітня, християни східного обряду згадують про таємну вечерю Ісуса Христа з учнями, його молитви в Гефсиманії і зраду Юди. У народі це свято називають Чистий четвер.

#Букви зібрали головні факти про це свято, а також інші, які відзначають сьогодні.

Чистий четвер

У християн Чистий четвер – це один з найважливіших днів Страсного тижня. Його також називають Великий четвер, Страсний четвер або Великий четверток.

В цей день, згідно біблійного тексту, Ісус з учнями здійснив таємну вечерю. Під час трапези він переломив хліб, благословив його, і запропонував їсти, зазначивши, що це символ його тіла. Так слід робити, коли надалі вони будуть їсти, згадуючи про нього. Аналогічно він вчинив і з вином, назвавши його символом своєї крові.

Після трапези Христос запропонував омити ноги своїм учням. Згідно з єврейськими традиціями, це було принизливо. Євреї мали кілька обрядів щодо обмивання рук. Але мити ноги могли тільки раби. Цим і пояснюється те, що деякі учні довго відмовлялися від таких дій з боку Христа.

В наш час, обмивання ніг – традиція, за допомогою якої християни можуть продемонструвати любов один до одного.

У народі кажуть, що вся вода в цей день має особливу силу. Тому в Чистий четвер обов’язково потрібно сходити в лазню або прийняти ванну. І краще зробити це зранку. Вважається, що саме ранкова вода має силу і енергетику, яка зцілює душу і тіло.

Звичаї і традиції у Чистий четвер

У цей день обов’язково потрібно навести порядок в домі, позбутися від мотлоху. У цей день прийнято пекти паски, фарбувати яйця і готувати інші святкові страви.

Якщо в цей день проводиться богослужіння, то прихожанам потрібно принести в будинок свічку з літургії. Кажуть, що вона здатна очистити енергетику житла. Але в умовах загальнонаціонального карантину українцям не радять відвідувати богослужіння в храмах.

Ще однією особливістю цього дня вважають цілющу силу солі, яка називається четверговою. Після купання члени сім’ї повинні кинути жменю солі в горщик, щоб вона служила оберегом будинку на майбутній рік. Для збільшення сили її запікали в печі або святили у церкві.

Також існує особлива грошова прикмета: щоб в будинку водилися гроші, необхідно перераховувати наявну готівку вранці, вдень і ввечері.

Прикмети в Чистий четвер

Гарна, сонячна погода в Чистий четвер – провісник теплого залишку весни.

Дощ у Чистий четвер говорить про те, що холоди протримаються до самого літа.

У Великий четвер немає морозу – весна і літо будуть теплими.

Легкий вітерець в четвер означає, що буде хороший урожай горіхів, ягід і фруктів.

Яка погода в Чистий четвер, така буде і на Вознесіння Господнє.

Що можна і чого не можна робити в Чистий четвер

У Чистий четвер не можна розводити в будинку бруд і безлад, залишати посуд немитим, а білизну брудною.

Сьогодні забороняються будь-які веселощі: не можна співати, танцювати, влаштовувати пишні застілля з вживанням алкоголю.

В Чистий четвер не можна позичати гроші і роздавати свої речі, інакше так можна віддати щастя і достаток своєї родини.

Категорично не можна ображатися, лаятися, злитися, думати про погане.

Забороняється знімати пробу з пасок, а випікати великодні ласощі не можна, поки в будинку брудно.

У Чистий четвер триває Великий піст, тому варто дотримуватися строгого раціону. Дозволяється їсти гарячу рослинну їжу з додаванням рослинної олії.

Свята 16 квітня

У цей день світ відзначає День Чарлі Чапліна і Всесвітній день голосу.

У США сьогодні святкують День піжами на роботі, День “Дай п’ять”, День грибів, День бібліотекаря, День яєць “Бенедикт”, День побажань для системи охорони здоров’я.

В Угорщині – День пам’яті жертв Голокосту, в Болгарії – День Конституції, або День юриста, у Вірменії – День працівника поліції.

16 квітня: цей день в історії

У 1705 році англійська королева Анна посвятила вченого Ісаака Ньютона в лицарі.

У 1710 році Пилип Орлик став запорізьким гетьманом.

У 1863 році у Франції було спущено на воду “Plongeur” (“Пірнальник”) – найбільший підводний човен XIX століття.

У 1871 році Берлін було проголошено столицею Німеччини.

У 1887 році в Канаді між озерами Ері і Онтаріо було відкрито для навігації канал Велланд.

У 1889 році в Одесі було відкрито пам’ятник Пушкіну.

У 1912 році американка Гаррієт Куімбі стала першою жінкою, яка перелетіла через Ла-Манш на літаку.

У 1913 році стартувала гонка на Кубок морської авіації Жака Шнейдера.

У 1943 році Альберт Хофманн – швейцарський хімік і літератор – відкрив психотропні властивості ЛСД. Його називають “батьком” цієї психотропної речовини.

У 1948 році 16 західноєвропейських країн і західні окупаційні зони Німеччини уклали міжнародну угоду про європейський економічне співробітництво в рамках “плану Маршалла”.

У 1964 році американська льотчиця Джеральдіна Мок приземлилася в Західній Німеччині, ставши першою жінкою, яка здійснила політ навколо земної кулі.

У 1966 році вперше в Ізраїлі почала продаватися “Кока-Кола”.

У 2003 році японська телефонна корпорація NTT оголосила про намір ліквідувати протягом року майже 100 тисяч телефонів-автоматів, встановлених у громадських місцях. Причиною такого кроку стало стрімке поширення в країні мобільного зв’язку.

У 2003 році політики підписали Афінський трактат, який зробив 10 країн членами ЄС.

Іменинники 16 квітня

Православна церква в цей день, 16 квітня, вшановує пам’ять преподобного Микити Сповідника. У народі цей день називають Микитів, або святом рибалок. Навіть в наші дні старовіри кидають у водойми хліб, тютюн, “присмачують” воду вином і соняшниковою олією.

Також в цей день іменини у Феодосії.

Також в цей народився Бенедикт XVI, який став 265-м Папою Римським, а також Олександр Зінченко, український політик.