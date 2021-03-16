16 березня у світі відзначають День спонтанності, День кольорових олівців, День без селфі, Всесвітній день соціальної роботи.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

870 — заснування в Болгарії православної церкви.

1521 — під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягнув берегів сучасних Філіппін.

1880 — за підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко.

1917 — російський великий князь Михайло Александрович, брат Миколи II, зрікається престолу на користь Установчих зборів.

1919 — більшовицькі війська штурмом беруть в Петрограді будівлю Путіловського заводу, що страйкував, заарештовано до 900 робітників.

1919 — у США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.

1921 — укладено Московський договір між РРФСР та урядом Ататюрка. Всупереч умовам Севрського договору, до Туреччини перейшли Карська область і Сурмалінський повіт колишньої Російської імперії, що їх вірмени вважають своїми етнічними землями. Вірменське населення згодом залишило ці території.

1923 — римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах.

1936 — з конвеєра Горьківського автомобільного заводу зійшов перший радянський автомобіль — лімузин марки “М-1”.

1960 — у Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.

1962 — СРСР запустив у космос супутник “Космос-1”.

1962 — Хрущов оголосив про те, що СРСР має міжконтинентальну ракету.

1988 — газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією, внаслідок чого загинуло кілька тисяч його мешканців.

1998 — Ватикан вибачився перед євреями за бездіяльність католицької церкви в роки Голокосту.

2006 — Генеральна асамблея ООН майже одностайно проголосувала за утворення Ради з прав людини.

2014 — відбувся незаконний референдум в Криму.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні вшановують пам’ять святого Зоїла, мучеників Василіска та Євтропія. Євтропій терпів нелюдські муки. Його тіло розривали металевими гаками і обливали киплячою смолою, а на рани сіль та гірчицю. За своє життя він встиг навернути у християнську віру багатьох людей.

Прикмети погоди:

щебечуть синиці – йде потепління;

у небі летять дикі гуси – наближення весняних паводків.

У цей день іменини святкують Михайло, Клеонік, Севастьян і Марфа.