Сьогодні, 16 квітня, відзначається Всесвітній день голосу.

Про це розповідають #Букви.

Святкувати його почали в 1999 році. Ініціатором виступило Бразильське товариство ларингології та голосу (лікарі – терапевти, логопеди та викладачі співу, які входили до товариства).

В подальшому ініціативу підхопили інші країни, такі як Аргентина та Португалія, і Національний день голосу Бразилії став Всесвітнім днем голосу.

У США Американська академія отоларингології визнала це свято у 2002 році.

Всесвітній день голосу присвячений феномену голосу як основному засобу спілкування і предмету вивчення багатьох наук. Мета цієї події – продемонструвати величезне значення голосу в повсякденному житті людей.

Крім того, сьогодні відзначають: день Чарлі Чапліна (цього дня в 1889 році він народився); Всесвітній день крапки з комою; у Вірменії – День працівників поліції; у Болівії – День першої конституції та День юриста; у Данії – День народження королеви Маргрете; в Алжирі – День науки.

Яке сьогодні церковне свято:

16 квітня відзначається день пам’яті преподобного Микити Сповідника, ігумена обителі Мидикійської (у народі День Микити).

Цей день в історії:

1346 — Стефан Душан проголосив заснування Сербської імперії.

1705 — англійська королева Анна посвятила Ісаака Ньютона у лицарі — це перше в англійській історії звання лицаря, надане за наукові заслуги.

1871 — у Німеччині набула чинності нова конституція — Берлін став столицею Німецької імперії.

1912 — англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком.

1995 — в Україні почав діяти телефонний міжнародний код “380”, який у 1995 році нашій країні присвоїв Міжнародний Телекомунікаційний Союз.

2000 — відбувся Всеукраїнський референдум з приводу реформації системи державного управління. Тоді більшість жителів України підтримали ідею скорочення загальної кількості народних депутатів з 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту.

Цього дня народилися:

319 — Іоанн II Добрий, король Франції.

1841 — Христина Алчевська, українська педагог, організатор народної освіти.

1844 — Анатоль Франс, французький письменник, лауреат Нобелівської премії із літератури.

1867 — Вілбер Райт, американський авіаконструктор, піонер авіації.

1889 — Чарлі Чаплін, американський кіноактор, режисер, сценарист.

1926 — Борис Возницький, український мистецтвознавець, меценат, директор Львівської галереї мистецтв, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв, Герой України.

1927 — Бенедикт XVI, Папа Римський.

Народні прикмети:

• Дощ – весна буде холодною.

• Північний вітер – до дощів.

• Багато березового соку – літо буде дощовим.

• Тривалий гуркіт грому у цей день – чекай негоди на кілька днів вперед.

Іменинники у цей день: Микита, Феодосія, Ксенія, Марія.