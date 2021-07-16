Сьогодні в Україні відзначають День бухгалтера, а у світі День змій.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні святкують:

День прийняття Декларації про суверенітет України;

День духовної любові в Грузії;

День інженера в Гондурасі;

День Мануа або День прапора Мануа в Американському Самоа;

День водопадів у Швеції;

День літніх жінок в Кірібаті;

День оладок з кукурудзи в США;

День пам’яті жертв Голокосту у Франції;

Національний день особистого шеф-кухаря в США.

Цей день в історії:

1212 — християни розбили Альмохадів у битві при Навас-де-Толосі в Іспанії.

1643 — експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкрила острів Сахалін.

1661 — Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти.

1909 — заснували компанію “Audi”.

1912 — у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку.

1917 — ухвалено ІІ Універсал Української Центральної Ради. Цим актом проголошено взаємне визнання УЦР та Тимчасового уряду Росії.

1918 — в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли російського імператора Миколу ІІ.

1923 — Беніто Муссоліні заборонив азартні ігри в Королівстві Італія.

1945 — США підірвали першу атомну бомбу.

1951 — опубліковано повість Дж. Селінджера “Ловець у житі”.

1965 — відкрили тунель під Монбланом, що зв’язав транспортним сполученням Францію й Італію.

1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

1996 — Майкл Джексон дав безплатний королівський концерт султану Брунея.

1997 — Валерій Пустовойтенко очолив Кабінет Міністрів України.

2010 — в Одесі відкрили новий кінофестиваль — Перший Одеський міжнародний кінофестиваль

2019 — набрав чинності Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Яке сьогодні церковне свято:

За календарем православні вшановують преподобних Анатоліїв Печерських, перенесення мощей святителя Філіпа.

Прикмети погоди:

Якщо комарі і мошки роєм літають –в найближчий тиждень буде гарна погода.

Багато щавлю вродило – зима буде теплою.

Чути гуркіт грому під час грози – чекай тривалої негоди.

Іменини сьогодні святкують Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Євлампій, Іван, Іродіон, Костянтин, Марко, Михайло, Никодим, Пилип, Хома.