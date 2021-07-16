Про це розповідають #Букви.
Також сьогодні святкують:
- День прийняття Декларації про суверенітет України;
- День духовної любові в Грузії;
- День інженера в Гондурасі;
- День Мануа або День прапора Мануа в Американському Самоа;
- День водопадів у Швеції;
- День літніх жінок в Кірібаті;
- День оладок з кукурудзи в США;
- День пам’яті жертв Голокосту у Франції;
- Національний день особистого шеф-кухаря в США.
Цей день в історії:
1212 — християни розбили Альмохадів у битві при Навас-де-Толосі в Іспанії.
1643 — експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкрила острів Сахалін.
1661 — Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти.
1909 — заснували компанію “Audi”.
1912 — у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку.
1917 — ухвалено ІІ Універсал Української Центральної Ради. Цим актом проголошено взаємне визнання УЦР та Тимчасового уряду Росії.
1918 — в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли російського імператора Миколу ІІ.
1923 — Беніто Муссоліні заборонив азартні ігри в Королівстві Італія.
1945 — США підірвали першу атомну бомбу.
1951 — опубліковано повість Дж. Селінджера “Ловець у житі”.
1965 — відкрили тунель під Монбланом, що зв’язав транспортним сполученням Францію й Італію.
1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.
1996 — Майкл Джексон дав безплатний королівський концерт султану Брунея.
1997 — Валерій Пустовойтенко очолив Кабінет Міністрів України.
2010 — в Одесі відкрили новий кінофестиваль — Перший Одеський міжнародний кінофестиваль
2019 — набрав чинності Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Яке сьогодні церковне свято:
За календарем православні вшановують преподобних Анатоліїв Печерських, перенесення мощей святителя Філіпа.
Прикмети погоди:
- Якщо комарі і мошки роєм літають –в найближчий тиждень буде гарна погода.
- Багато щавлю вродило – зима буде теплою.
- Чути гуркіт грому під час грози – чекай тривалої негоди.
Іменини сьогодні святкують Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Євлампій, Іван, Іродіон, Костянтин, Марко, Михайло, Никодим, Пилип, Хома.