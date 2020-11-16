Щорічно 16 листопада відзначається Міжнародний день боротьби з нервовою анорексією — захворюванням, при якому людина може довести себе до крайнього ступеня виснаження або смерті через невдоволення своєю вагою і зовнішнім виглядом.

#Букви розповідають, що це за захворювання.

Міжнародний день боротьби з анорексією відзначають з 16 листопада 2005 року з метою привернути увагу суспільства до захворювання.

Що таке анорексія?

Анорексія – синдром, що полягає в повній відсутності апетиту при об’єктивній потребі організму в харчуванні, який супроводжує більшість метаболічних захворювань, інфекцій, хвороб травної системи – зокрема, паразитарних інфекцій.

Чому виникає анорексія?

Фахівці вважають, що причиною анорексії стає нестійкість психіки. Людина може бути зацикленою на “недосконалості” свого тіла і хотіти їх прибрати, не помічаючи, що доводить себе до виснаження.

Однією з причин анорексії може бути зниження самооцінки через нав’язаний глянцевими журналами, кіно і рекламою образ “ідеальної” жінки або “ідеального” чоловіка.

Захворювання може бути діагностовано у пацієнтів з нормальною вагою і у хворих з надлишковою масою тіла.

Ознаки анорексії

Обмеження харчування або відмова від їжі;

Високе фізичне навантаження з мінімальним харчуванням або його відсутністю;

Постійна увага до власної ваги, зважування;

Зневоднення, сухість шкіри, ламкість нігтів і випадання зубів, нерітмічний пульс;

У жінок – припинення менструації;

Блідість, депресія.

Як лікувати?

Методи лікування анорексії залежать в тому числі і від типу патології.

Існують такі різновиди патології:

Обмежувальна, при якій пацієнти багато тренуються і обмежують себе в їжі, але очищення шлунку не роблять;

Очисна, при якій пацієнти можуть багато їсти, але після їжі роблять все можливе для виведення її з шлунку (клізми, проносні і сечогінні препарати).

Рішення про лікування анорексії лікар приймає на основі обстеження, індивідуальних особливостей пацієнта – в тому числі і його віку.

У більшості випадків пацієнтів ушпиталюють за необхідності терміново відновити вагу або при серйозних психічних проблемах. Призначається збагачене харчування і психотерапія, а в деяких випадках і нейролептики.

Обов’язковими є консультації дієтолога, який допоможе розробити раціон харчування.

День боротьби з анорексією відомий також, як “День без дієт”, в основі якого – прийняття свого тіла.

Крім того, він присвячений пропаганді здорового способу життя та підтримки власного здоров’я при будь-якій вазі і покликаний підвищити обізнаність про потенційні небезпеки, пов’язані з радикальними дієтами – зокрема, про захворювання на анорексію.