У п'ятницю, 16 жовтня, в світі безліч різних свят: Всесвітній день анестезіолога, День алерголога, Всесвітній день продовольства, Всесвітній день хліба, Всесвітній день здорового харчування, День боса і не тільки.

#Букви зібрали цікаві факти про події і свята цього дня.

Всесвітній день анестезіолога (World Anaesthesia Day) святкують фахівці знеболювання і реанімації в честь вперше проведеної в цей день в 1846 році американцем Томасом Мортоном успішної операції під ефірним наркозом.

День алерголога – неофіційне професійне свято відзначають лікарі, які займаються лікуванням і профілактикою алергічних реакцій і порушень імунної системи людини.

Всесвітній день продовольства (World Food Day) з 1979 року щорічно проводиться 16 жовтня за егідою ООН на честь утворення Організації продовольства і сільського господарства в 1945 році з метою поінформованості населення про світову продовольчу проблему, позбавлення людей від голоду і злиднів.

Всесвітній день хліба (World Bread Day) – свято відзначається в цей день на честь одного з найпопулярніших продуктів у світі, заснований в 2006 році за ініціативою Міжнародного союзу пекарів і кондитерів.

Всесвітній день здорового харчування (World Healthy Food Day) – проводиться з метою боротьби з ожирінням і інформованості про людей важливість і користь здорового харчування як способу життя.

День шефа або день боса (National Boss’s Day) – професійне свято керівників колективів всіх рівнів відзначається щорічно з 1962 року спочатку в Америці, а пізніше – в усьому світі, з ініціативи працівниці Патриції Хароскі в честь улюбленого боса.

Православні свята 16 жовтня

У народі 16 жовтня шанують Діонісія Ареопагіта. Люди вірили, що напередодні зими на землі є злі духи, які викликають осінні хвороби та інші напасті. На Діонісія боялися нечистої сили. Через це з особливою тривогою ставилися до чорнооких і карооких людей.

Діонісій жив в I столітті на території Афін. Він був учнем святого Павла. У 95 році за наказом папи Климента Діонісій був відправлений в Галію для того щоб проповідувати християнську віру. Однак там через рік був схоплений язичниками і убитий.

Прикмети:

Галки збираються зграями і кричать – буде ясна погода.

Горобці перелітають зграйками з місця на місце – чекайте негоди.

Якщо миші риють нори на південну сторону – зима буде холодною.

Що не можна робити:

Не можна лаятися і вживати нецензурні вирази, а також сваритися;

Не можна займатися важкою фізичною працею і домашніми справами;

Не можна тримати негативних думок в голові;

Не можна зловживати алкоголем і піддаватися шкідливим звичкам;

Не можна їсти багато жирних страв.

Іменинники: Денис, Павло, Петро та Іван.

16 жовтня: цікаві та важливі події в Україні та світі

1555 – за наказом англійської королеви Марії I Тюдор спалені за єресь протестантські єпископи Лондона і Вочестера.

1793 – страта Марії-Антуанетти, королеви Франції, дружини Людовика XVI і матері Людовика XVII.

1846 – в клініці Бостона (США) при проведенні операції зубний лікар Вільям Мортон вперше здійснив публічну демонстрацію ефірного наркозу.

1918 – український гетьман Павло Скоропадський видав указ про відродження козацтва, куди записано близько 150 тис. сімей.

1923 – заснована кінокомпанія The Walt Disney Company.

1979 – в Києві почав роботу театр “Дружба”.

Іменинники 16 жовтня

1758 – Ноа Уебстер, американський філолог, укладач “Американського словника англійської мови”.

1854 – Оскар Уайльд, ірландський поет, драматург, прозаїк.

1863 – Джозеф Остін Чемберлен, англійський державний і політичний діяч.

1907 – Петро Григоренко, правозахисник, засновник Української Гельсінкської групи.

1958 – Тім Роббінс, американський актор, режисер, сценарист, продюсер.

1961 – Марк Леві, французький письменник.

1962 – Дмитро Хворостовський, російський оперний співак.