17 червня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1621 — на нараді у Сухій Діброві під Білою Церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об’єднати їхні козацькі війська й виступити на допомогу польсько-литовському війську проти османського під Хотин.

1709 — Поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, в битві з московським загоном, був поранений в ногу шведський король Карл ХІІ.

1885 — У нью-йоркську гавань прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки.

1917 — у Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з’їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України (4 червня за Юліанським календарем).

1940 — Червона армія окупувала Латвію та Естонію.

1944 — здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою.

1950 — чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині.

1953 — В Східній Німеччині почалось повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків.

1955 — відбувся перший політ радянського пасажирського реактивного літака ТУ-104.

1993 – Україна і Російська Федерація розділили Чорноморський флот.

2008 — організація Mozilla Foundation влаштувала так званий англ. Download Day 2008 (День Завантаження 2008) з метою встановити новий рекорд Гінесса для програми, що була завантажена найбільшу кількість разів через мережу Інтернет упродовж однієї доби. В ролі програми виступав веб-оглядач Mozilla Firefox 3.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні християни вшановують святителя Митрофана Константинопольського. Зазвичай селяни у цю пору удобрюють гноєм землю.

Прикмети погоди:

Духота під час сходу сонця передвіщає негоду.

Якщо вітер дме з півночі — буде погана погода.

Вітер на Митрофана подме з гнилого кута (північного заходу) — чекай негоди.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Опанас, Валерій, Елізар, Зосима, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Микола, Северин, Сілан, Лаура, Адольф.