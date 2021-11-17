Про це повідомляють #Букви.
В Україні сьогодні День студента.
Цей день в історії:
1663 — укладені “Батуринські статті” між гетьманом І. Брюховецьким та московським урядом, які дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя.
1804 — Засновано університет у Харкові.
1869 — в Єгипті офіційно відкрився Суецький канал.
1913 — Панамським каналом пройшло перше судно.
1921 — закінчився поразкою Другий Зимовий похід Армії УНР. Волинська повстанська група генерал-хорунжого Юрка Тютюнника зазнала поразки під с. Малі Миньки на Житомирщині, усіх полонених було розстріляно під Базаром.
1939 — тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів вийшли на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але були арештовані й розстріляні або відправлені в концтабори. На пам’ять про цю подію Україна, згідно з Указом Президента (№ 659/99, від 16 червня 1999), разом із світовою спільнотою відзначає День студента.
1966 — у ніч з 16 на 17 листопада зареєстровано найбільший метеорний дощ: метеори потоку Леонідів.
1969 — В Гельсінкі починаються радянсько-американські переговори по обмеженню стратегічних озброєнь.
1970 — Після м’якої посадки на поверхню Місяця в районі Моря Дощів космічної станції “Місяць-17” в подорож по супутнику Землі відправляється “Місяцехід-1”.
1971 — Військовий переворот в Північній Ірландії.
1989 — Поліція розігнала студентську демонстрацію в Празі, присвячену до 50-річчя протестів проти нацистської окупації 1939 р. З цього фактично почалася “оксамитова революція”, що повалила комуністичну владу в Чехословацькій Соціалістичній Республіці.
1989 — Беназір Бхутто обрали прем’єркою Пакистану.
1994 — Верховна Рада України скасувала Декларацію про суверенітет Криму (Постанова ВРУ № 250/94-ВР “Про виконання Постанови Верховної Ради України „Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим”).
2000 — Україна ніколи не буде ядерною державою, заявив президент України Леонід Кучма на зустрічі із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Яке сьогодні церковне свято:
17 листопада віряни вшановують пам’ять святих мучеників Нікандра єпископа Мирського) і Єрмея (пресвітера).
Прикмети:
- Побачити комара – до теплої і пізньої зими.
- Якщо качки не полетіли зимувати, то зима буде теплою.
- Хвилясті хмари віщують погіршення погоди.
- Сніг випав – до ранньої і теплої весни.
Іменини святкують: Ілля, Олександр, Іван, Порфирій, Семен, Степан, Фаїна, Федір.