Сьогодні, 17 листопада, в світі відзначають Міжнародний день студентів, а також Всесвітній день недоношених дітей.

Про це повідомляють #Букви.

В Україні сьогодні День студента.

Цей день в історії:

1663 — укладені “Батуринські статті” між гетьманом І. Брюховецьким та московським урядом, які дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя.

1804 — Засновано університет у Харкові.

1869 — в Єгипті офіційно відкрився Суецький канал.

1913 — Панамським каналом пройшло перше судно.

1921 — закінчився поразкою Другий Зимовий похід Армії УНР. Волинська повстанська група генерал-хорунжого Юрка Тютюнника зазнала поразки під с. Малі Миньки на Житомирщині, усіх полонених було розстріляно під Базаром.

1939 — тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів вийшли на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але були арештовані й розстріляні або відправлені в концтабори. На пам’ять про цю подію Україна, згідно з Указом Президента (№ 659/99, від 16 червня 1999), разом із світовою спільнотою відзначає День студента.

1966 — у ніч з 16 на 17 листопада зареєстровано найбільший метеорний дощ: метеори потоку Леонідів.

1969 — В Гельсінкі починаються радянсько-американські переговори по обмеженню стратегічних озброєнь.

1970 — Після м’якої посадки на поверхню Місяця в районі Моря Дощів космічної станції “Місяць-17” в подорож по супутнику Землі відправляється “Місяцехід-1”.

1971 — Військовий переворот в Північній Ірландії.

1989 — Поліція розігнала студентську демонстрацію в Празі, присвячену до 50-річчя протестів проти нацистської окупації 1939 р. З цього фактично почалася “оксамитова революція”, що повалила комуністичну владу в Чехословацькій Соціалістичній Республіці.

1989 — Беназір Бхутто обрали прем’єркою Пакистану.

1994 — Верховна Рада України скасувала Декларацію про суверенітет Криму (Постанова ВРУ № 250/94-ВР “Про виконання Постанови Верховної Ради України „Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим”).

2000 — Україна ніколи не буде ядерною державою, заявив президент України Леонід Кучма на зустрічі із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Яке сьогодні церковне свято:

17 листопада віряни вшановують пам’ять святих мучеників Нікандра єпископа Мирського) і Єрмея (пресвітера).

Прикмети:

Побачити комара – до теплої і пізньої зими.

Якщо качки не полетіли зимувати, то зима буде теплою.

Хвилясті хмари віщують погіршення погоди.

Сніг випав – до ранньої і теплої весни.

Іменини святкують: Ілля, Олександр, Іван, Порфирій, Семен, Степан, Фаїна, Федір.