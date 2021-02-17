Про це розповідають #Букви.
У Польщі – День кота, у США – День суспільних наук, День чемпіонату крабових гонок, День кави з молоком, День капусти, День мого шляху, в Ірландії – День відмови від куріння, у В’єтнамі – Свято “Ароматної пагоди”.
Цей день в історії:
1795 — у Великій Британії викопали картоплину вагою майже 8,5 кг.
1876 — Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) виготовив перші консерви із сардинами.
1919 — Директорія УНР звернулася по допомогу в боротьбі з більшовиками до Антанти і США.
1938 — на Соловецьких островах під час Великого терору в СРСР вчинено масовий розстріл в’язнів Соловецької тюрми (страчено майже 200 осіб упродовж однієї доби).
1955 — Одеська кінофабрика перетворена в Одеську кіностудію художніх фільмів.
1962 — катастрофічна повінь внаслідок шторму в басейні нижньої Ельби та у всьому північно-морському узбережжі Німеччини. В одному лише Гамбурзі загинуло 314 осіб.
1999 — Ратифікація Договіру про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року.
2008 — Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 69 держав.
2015 — генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
— Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому жорстокі вуличні бої. Частина міста захоплена російсько-терористичними військами.
— Євросоюз уперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ РФ в конфлікті.
Яке сьогодні церковне свято:
17 лютого правоставні християни вшановують пам’ять преподобного Миколая, ігумена Студійського, який жив він у 9 столітті за часів візантійського імператора Лева Вірменина. Імператор вороже ставився до християн. Миколая неодноразово арештовували, піддавали тортурам, та він не зрікся віри і проповідував вчення Христа.
Микола Студит отримав дар зцілень.
Що не можна робити:
Не можна збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно сильно помолитися святому Миколаю.
Не варто обрізати нігті, митися і стригтися – інакше буде біда.
Не можна полювати.
Прикмети погоди:
ялинові гілки згинаються до землі – скоро буде хурделиця;
листяний ліс чорніє – до відлиги.
Іменини у Миколи, Андрія, Кирила, Георгія, Олександра, Юрія, Михайла, Олексія, Василя, Анни, Дмитра, Сергія та Петра.