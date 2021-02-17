Цього дня у світі відзначають День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духу, День побудови повітряних замків, Попеляста середа.

Про це розповідають #Букви.

У Польщі – День кота, у США – День суспільних наук, День чемпіонату крабових гонок, День кави з молоком, День капусти, День мого шляху, в Ірландії – День відмови від куріння, у В’єтнамі – Свято “Ароматної пагоди”.

Цей день в історії:

1795 — у Великій Британії викопали картоплину вагою майже 8,5 кг.

1876 — Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) виготовив перші консерви із сардинами.

1919 — Директорія УНР звернулася по допомогу в боротьбі з більшовиками до Антанти і США.

1938 — на Соловецьких островах під час Великого терору в СРСР вчинено масовий розстріл в’язнів Соловецької тюрми (страчено майже 200 осіб упродовж однієї доби).

1955 — Одеська кінофабрика перетворена в Одеську кіностудію художніх фільмів.

1962 — катастрофічна повінь внаслідок шторму в басейні нижньої Ельби та у всьому північно-морському узбережжі Німеччини. В одному лише Гамбурзі загинуло 314 осіб.

1999 — Ратифікація Договіру про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року.

2008 — Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 69 держав.

2015 — генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

— Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому жорстокі вуличні бої. Частина міста захоплена російсько-терористичними військами.

— Євросоюз уперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ РФ в конфлікті.

Яке сьогодні церковне свято:

17 лютого правоставні християни вшановують пам’ять преподобного Миколая, ігумена Студійського, який жив він у 9 столітті за часів візантійського імператора Лева Вірменина. Імператор вороже ставився до християн. Миколая неодноразово арештовували, піддавали тортурам, та він не зрікся віри і проповідував вчення Христа.

Микола Студит отримав дар зцілень.

Що не можна робити:

Не можна збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно сильно помолитися святому Миколаю.

Не варто обрізати нігті, митися і стригтися – інакше буде біда.

Не можна полювати.

Прикмети погоди:

ялинові гілки згинаються до землі – скоро буде хурделиця;

листяний ліс чорніє – до відлиги.

Іменини у Миколи, Андрія, Кирила, Георгія, Олександра, Юрія, Михайла, Олексія, Василя, Анни, Дмитра, Сергія та Петра.