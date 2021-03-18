Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
37 — по смерті Тиберія імператором Риму став Калігула.
1241 — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи.
1325 — засновано Теночтітлан, який згодом став столицею Ацтекської імперії.
1662 — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — карета на вісім місць.
1839 — китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.
1869 — на засіданні Російського хімічного товариства М. Меншуткіним від імені Д. Менделєєва зроблене повідомлення про відкриття Менделєєввим співвідношення між властивостями елементів та їхньою атомною вагою.
1892 — Лорд Стенлі Престон вирішив заснувати кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині Кубок Стенлі).
1899 — американський астроном Пікерінг відкрив Фебу, супутник Сатурна.
1913 — у Львові створено військове товариство “Січові стрільці”.
1913 — у Салоніках убито короля Греції Георга I.
1917 — арештовано останнього російського царя Миколу II.
1940 — на зустрічі у Бреннері Гітлер і Муссоліні обговорили питання можливості створення союзу із СРСР.
1946 — у Вашингтоні свою роботу розпочав Світовий банк.
1962 — укладені Евіанські угоди, за якими Алжир здобуває незалежність від Франції та закінчується колоніальна війна.
1965 — Олексій Леонов протягом 10 хвилин перебував за бортом “Восток-2”, він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.
1992 — “Майкрософт” презентує операційну систему Windows 3.1.
2014 — Анексія Криму Росією. В Україні через агресію РФ оголошена перша хвиля часткової мобілізації.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква вшановує святого Конона Мандонського, якого у народі вважають покровителем урожаю.
Прикмети погоди:
день теплий – таким буде і літо;
ясна погода – граду влітку не буде.
Іменини: Андрій, Костянтин, Кирило, Конон, Раїса, Юрій, Іван, Марко та Федір.