Сьогодні, 18 березня, у світі святкують День "Вибач своїх батьків", Всесвітній день вторинної переробки.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

37 — по смерті Тиберія імператором Риму став Калігула.

1241 — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи.

1325 — засновано Теночтітлан, який згодом став столицею Ацтекської імперії.

1662 — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — карета на вісім місць.

1839 — китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.

1869 — на засіданні Російського хімічного товариства М. Меншуткіним від імені Д. Менделєєва зроблене повідомлення про відкриття Менделєєввим співвідношення між властивостями елементів та їхньою атомною вагою.

1892 — Лорд Стенлі Престон вирішив заснувати кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині Кубок Стенлі).

1899 — американський астроном Пікерінг відкрив Фебу, супутник Сатурна.

1913 — у Львові створено військове товариство “Січові стрільці”.

1913 — у Салоніках убито короля Греції Георга I.

1917 — арештовано останнього російського царя Миколу II.

1940 — на зустрічі у Бреннері Гітлер і Муссоліні обговорили питання можливості створення союзу із СРСР.

1946 — у Вашингтоні свою роботу розпочав Світовий банк.

1962 — укладені Евіанські угоди, за якими Алжир здобуває незалежність від Франції та закінчується колоніальна війна.

1965 — Олексій Леонов протягом 10 хвилин перебував за бортом “Восток-2”, він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.

1992 — “Майкрософт” презентує операційну систему Windows 3.1.

2014 — Анексія Криму Росією. В Україні через агресію РФ оголошена перша хвиля часткової мобілізації.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує святого Конона Мандонського, якого у народі вважають покровителем урожаю.

Прикмети погоди:

день теплий – таким буде і літо;

ясна погода – граду влітку не буде.

Іменини: Андрій, Костянтин, Кирило, Конон, Раїса, Юрій, Іван, Марко та Федір.