18 червня відзначають Міжнародний день батька, Міжнародний день пікніка, Всесвітній день гармонії, День гордості та гідності аутиста, День любителів риболовлі, День стійкої гастрономії; в Україні - День дільничного офіцера поліції. За церковним календарем вшановують пам’ять священномученика Дорофія.

Джерело: #Букви.

Міжнародний день батька (та День батька в Україні). Створила свято американка Сонорі Смарт Додд, яка пішла в День матері на проповідь і зрозуміла, що світові не вистачає також і Дня батька. Створила вона його на честь свого тата, який самотужки виховував п’ятьох дітей після смерті дружини.

Міжнародний день пікніка. На свіжому повітрі люди їли ще від самого початку історії, адже здобич, яку вполювали, готували зазвичай на відкритому вогнищі, навколо якого збиралося все плем’я. Вперше слово “пікнік” з’явилося в словнику французької мови Жиля Менажа (1694 року), де воно мало значення “світської вечері, в яку кожен запрошений вносив свою частку”. Дуже популярними пікніки були серед аристократії в XVIII столітті.

Всесвітній день гармонії. Головна його мета полягає в приверненні уваги до важливої ролі стану балансу зовнішнього та внутрішнього світу, порядку, цілісності особистості, залучення до вдосконалення.

День гордості та гідності аутиста. Подія була започаткована 2005 року організацією Aspies For Freedom. Через аутистичні розлади мозку у людей виникають проблеми з соціалізацією, сприйняттям та поведінкою в цілому. Проте аутисти, як було доведено, більш уважні до деталей, вміють жити яскравим життям. Головна мета цього дня полягає в об’єднанні людей з аутистичними захворюваннями.

День любителів риболовлі. Це досить популярне хобі, яке найбільше розповсюджене серед чоловіків. Часто суть любительського рибальства не в улові, а в самій атмосфері.

День стійкої гастрономії. Свято молоде, але досить важливе. Започаткувала його Організація Об’єднаних Націй 21 грудня 2016 року. Його мета — привернути увагу людей до важливості стійкої гастрономії для розквіту сільського господарства і виробництва.

День дільничного офіцера поліції. Професійне свято було започатковане 2004 року. Дільничні офіцери — це представники Національної поліції на дільниці, які мають такі обов’язки: протидія будь-яким злочинним діям, профілактика правопорушень, контроль зберігання і використання зброї тощо.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Азербайджан – День прав людини

Сейшельські Острови – Національне свято Республіки Сейшельські Острови. Національний День

Єгипет – День евакуації. Поєднується зі староєгипетським святом Ніла

Філіппіни – День заснування провінції Бенгет

Камбоджа – День народження Королеви-Матері

Туркменистан – День працівників органів юстиції

Цього дня у світі:

860 — руський флот князів Аскольда і Діра напав на Константинополь.

1583 — Перше страхування життя. У Лондоні Ричард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти.

1637 — запорожці разом із донцями здобули османську фортецю Азов.

1651 — під час визвольної війни 1648—1654 р.р. розпочалася битва під Берестечком.

1668 — на Сербинському Полі відбулася Рада Війська Запорозького, на якій козацькі полки правителя підмосковської України Івана Брюховецького визнали Петра Дорошенка своїм Гетьманом і разом з усім Військом Запорозьким затвердили його на гетьманстві.

1709 — Зруйновано Чортомлицьку Січ.

1754 — закладено фортецю святої Єлисавети, пізніше — Єлисаветград, Кіровоград, тепер — Кропивницький.

1782 — У Швейцарії зафіксований останній відомий випадок страти за чаклунство (страчена Ганна Гельді).

1815 — Наполеон програв битву при Ватерлоо.

1817 — У Лондоні відкритий міст Ватерлоо.

1837 — Іспанська республіка прийняла нову Конституцію.

1881 — Відновлення “Союзу трьох імператорів”. Імператори Німеччини, Австро-Угорщини і Росії підписали таємну угоду, за якою члени союзу зобов’язали не надавати підтримки жодній державі при нападі на одного з членів союзу.

1889 — американець Річардсон запатентував дитячий візочок.

1917 — попри заборону військового міністра Росії Олександра Керенського, у Києві розпочав роботу 2-й Всеукраїнський Військовий з’їзд, у роботі якого взяло участь близько 2500 делегатів з усіх фронтів, флотів і флотилій, а також запасних частин. З’їзд ухвалив важливі постанови про детальний план українізації війська. Головою Українського Генерального Військового Комітету переобрано Симона Петлюру.

1934 — заарештовано Романа Шухевича у зв’язку з вбивством міністра польського уряду Перацького (відплата за так звану пацифікацію).

1939 — у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито йому пам’ятник.

1940 — після капітуляції французької армії генерал Шарль де Голль заявив в етері Бі-Бі-Сі, що “програна лише битва, але не війна”, і він з частиною армії евакуюється у Велику Британію. Це стало сигналом для початку у Франції Руху Опору.

1946 — Проголошення Італії республікою.

1946 — Міністерство внутрішніх справ СРСР розробило докладний план максимального розгрому оунівського підпілля та його збройних формувань.

1976 — проголошено незалежність Сейшельських Островів.

1991 — Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня незалежності України.

1996 — Україну прийняли до складу Конференції з роззброєння.

2000 — Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень.

2009 — запущений Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.

Яке сьогодні церковне свято:

18 червня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Дорофія. Жив він в епоху правління імператорів Діоклетіана, Костянтина Великого і Юліана Відступника. І все своє життя страждав через віру. Коли імператором був Діоклетіан, Дорофій переховувався, тому що йшли гоніння за християнами. За Костянтина Великого зміг повернутися в місто і знову проповідувати, навертав язичників до істинного Бога. Але зійшов на престол Юліан Відступник і Дорофія схопили, довго катували, а потім вбили через його віру у Христа.

Прикмети:

Вітер дме з північного заходу – літо буде сирим

Вранці бджоли не летять на поле, а залишаються у вуликах – дощитиме

День ясний і теплий – зерно буде велике

Перед заходом сонця в хмарний день раптом засяяло сонце – чекайте на негоду

Над водою стелиться туман – буде багато грибів

Традиції:

Вірили, якщо повисмикувати бур’яни на городі саме вранці 18 червня, вони більше не ростимуть. Але дуже важливо це робити ретельно, щоб нічого не залишилося.

Побачити уві сні в ніч проти 18 червня молоду дівчину або хлопця вважається доброю прикметою.

Від цього дня починає квітнути сон-трава. Наші предки робили з неї обереги, а ще передбачали долю.

Іменини сьогодні святкують:

Аполлон, Арій, Віктор, Дорофій, Ігор, Кіндратій, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Никандр, Павло, Федір, Анастасія, Галина, Василина, Іона.