Джерело: #Букви
Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою: міжнародний день ООН, що відзначається щороку 17 червня. Щорічно людство продовжує втрачати 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тонн родючих ґрунтів, на яких можна було б отримувати 20 млн тонн зерна. Від опустелювання деградації земель та посух безпосередньо страждають близько 1,5 мільярдів осіб, а від нестачі води — до 40 % населення земної кулі. Щохвилини у світі деградує 10 га ґрунтів; опустелювання зазнають 23 га земель; емісія вуглецю підвищується на 6150 тонн; від голоду вмирає 16 людей, з яких 12 дітей.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Ісландія – День Республіки
- Вірменія День авіації
- Ботсвана, Сальвадор, Гватемала – День батька
- Румунія – День національної авіації
- Латвія – Національний день пам’яті про радянську окупацію Латвії в 1940 році
- Киргизстан – День працівників водного господарства
- США – День яблучного штруделя
Цього дня у світі:
- 1462 — волоський господар Влад III Дракул здійснив невдалу спробу вбити османського султана Мехмеда II, після чого мусив відступати з Волощини
- 1621 — на нараді у Сухій Діброві під Білою Церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об’єднати їхні козацькі війська й виступити на допомогу річпосполитському війську проти османського під Хотин
- 1709 — поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, в битві з московським загоном, був поранений в ногу шведський король Карл XII
- 1885 — у нью-йоркську гавань прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки
- 1917 — у Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з’їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України (4 червня за Юліанським календарем)
- 1940 — Червона армія окупувала Латвію та Естонію
- 1944 — здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою
- 1950 — чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині
- 1953 — В Східній Німеччині почалось повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків
- 1955 — відбувся перший політ радянського пасажирського реактивного літака ТУ-104
- 1993 – Україна і Російська Федерація розділили Чорноморський флот
- 2008 — організація Mozilla Foundation влаштувала так званий англ. Download Day 2008 (День Завантаження 2008) з метою встановити новий рекорд Гіннесса для програми, що була завантажена найбільшу кількість разів через мережу Інтернет упродовж однієї доби. В ролі програми виступав вебоглядач Mozilla Firefox 3
- 2022 — Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні у церковному календарі – день пам’яті святого Митрофана. Він жив коли імператором був Костянтин Великий. Тоді розпочалися гоніння за християнами, а батько Митрофана вірив в Христа. Саме тому було вирішено, що на період гонінь він поїде у Візантію. Митрофан поїхав з батьком. Там він спочатку став єпископом, а потім і патріархом. Помер 325 року. Його мощі визнано нетлінними.
Прикмети:
- Ясна погода, але латаття закрилося — скоро почнеться дощ
- Вітер дме зі сходу — рослини будуть хворіти
- У першій половині дня веселка вказує на дощ, а в другій — на спекотну погоду
- 17 червня йде дощ, значить дощитиме ще 2-3 дні
Традиції:
- У цей день не можна лінуватися, відкладати справи, пізно вставати і рано лягати. Цей день вважається святом трудівників.
- Сьогодні вважається доброю прикметою багато працювати і пізно лягти спати. Тоді в майбутньому буде щастити у всіх справах.
Іменини сьогодні святкують:
Єлизар, Зосима, Іван, Мефодій, Митрофан, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа.
- За даними синоптиків у суботу, 17 червня, у низці областей дощитиме.
- Також #Букви повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини на 16 червня.