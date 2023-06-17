Джерело: #Букви

Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою: міжнародний день ООН, що відзначається щороку 17 червня. Щорічно людство продовжує втрачати 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тонн родючих ґрунтів, на яких можна було б отримувати 20 млн тонн зерна. Від опустелювання деградації земель та посух безпосередньо страждають близько 1,5 мільярдів осіб, а від нестачі води — до 40 % населення земної кулі. Щохвилини у світі деградує 10 га ґрунтів; опустелювання зазнають 23 га земель; емісія вуглецю підвищується на 6150 тонн; від голоду вмирає 16 людей, з яких 12 дітей.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Ісландія – День Республіки

Вірменія День авіації

Ботсвана, Сальвадор, Гватемала – День батька

Румунія – День національної авіації

Латвія – Національний день пам’яті про радянську окупацію Латвії в 1940 році

Киргизстан – День працівників водного господарства

США – День яблучного штруделя

Цього дня у світі:

1462 — волоський господар Влад III Дракул здійснив невдалу спробу вбити османського султана Мехмеда II, після чого мусив відступати з Волощини

1621 — на нараді у Сухій Діброві під Білою Церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об’єднати їхні козацькі війська й виступити на допомогу річпосполитському війську проти османського під Хотин

1709 — поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, в битві з московським загоном, був поранений в ногу шведський король Карл XII

1885 — у нью-йоркську гавань прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки

1917 — у Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з’їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України (4 червня за Юліанським календарем)

1940 — Червона армія окупувала Латвію та Естонію

1944 — здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою

1950 — чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині

1953 — В Східній Німеччині почалось повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків

1955 — відбувся перший політ радянського пасажирського реактивного літака ТУ-104

1993 – Україна і Російська Федерація розділили Чорноморський флот

2008 — організація Mozilla Foundation влаштувала так званий англ. Download Day 2008 (День Завантаження 2008) з метою встановити новий рекорд Гіннесса для програми, що була завантажена найбільшу кількість разів через мережу Інтернет упродовж однієї доби. В ролі програми виступав вебоглядач Mozilla Firefox 3

2022 — Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні у церковному календарі – день пам’яті святого Митрофана. Він жив коли імператором був Костянтин Великий. Тоді розпочалися гоніння за християнами, а батько Митрофана вірив в Христа. Саме тому було вирішено, що на період гонінь він поїде у Візантію. Митрофан поїхав з батьком. Там він спочатку став єпископом, а потім і патріархом. Помер 325 року. Його мощі визнано нетлінними.

Прикмети:

Ясна погода, але латаття закрилося — скоро почнеться дощ

Вітер дме зі сходу — рослини будуть хворіти

У першій половині дня веселка вказує на дощ, а в другій — на спекотну погоду

17 червня йде дощ, значить дощитиме ще 2-3 дні

Традиції:

У цей день не можна лінуватися, відкладати справи, пізно вставати і рано лягати. Цей день вважається святом трудівників.

Сьогодні вважається доброю прикметою багато працювати і пізно лягти спати. Тоді в майбутньому буде щастити у всіх справах.

Іменини сьогодні святкують:

Єлизар, Зосима, Іван, Мефодій, Митрофан, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа.