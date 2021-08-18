Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
293 до н. е. — засновано найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери.
1201 — засновано місто Рига (Латвія).
1649 — Богдан Хмельницький підписав з польським королем Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Україна на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримувала автономію, а козацький реєстр було встановлено в розмірі 40 тисяч осіб.
1743 — Джек Бротон сформулював правила боксу.
1786 — засновано Рейк’явік.
1868 — досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П’єр Жансен виявив новий елемент — гелій.
1920 — ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.
1941 — працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС, що спричинило смерть близько 100 тисяч мешканців берегової зоні та червоноармійців.
1941 — НКВС почав депортацію етнічних німців із Кримської АРСР до Казахської РСР.
1992 — засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 — орден “За заслуги”).
Яке сьогодні церковне свято:
18 серпня християни вшановують пам’ять святого мученика Євсигнія (на Русі – Євстигней). Мученик Євсигній народився в Антіохії в середині III ст.
Прикмети погоди:
Яка погода 18 серпня – таким і грудень буде;
П’явки на поверхню води спливають – дощ буде;
Земляні черв’яки виповзли із-під землі – до дощу.
Іменини цього дня святкують Вікентій, Євстигній, Юхим, Степан, Дарина, Євдокія, Марія, Нонна, Христина.