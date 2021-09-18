Сьогодні, 18 вересня, в Україні відзначають День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника та День батька.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Міжнародний день читання електронних книг

Всесвітній день бамбука

Всесвітній день моніторингу якості води

День ВМС Хорватії

День забігу Террі Фокса в Канаді

День людей похилого віку з діагнозом ВІЛ / СНІД в США

День національної музики в Азербайджані

День острівної мови в префектурі Окінава, Японія

День пам’яті військовополонених і зниклих без вести в штаті Вісконсін, США

День пам’яті загиблих мотоциклістів

Дні європейської спадщини у Франції

Міжнародний день рівної оплати праці

Національний день чизбургера в США.

Цей день в історії:

96 — Марк Кокцей Нерва (Marcus Cocceius Nerva) проголошений римським імператором після вбивства Доміціана (Titus Flavius Domitianus)

1502 — Христофор Колумб під час свого четвертого плавання в Новий світ здійснив висадку на острові Коста-Рика

1640 — у Києві розпочав роботу церковний собор, який затвердив катехізис, яким протягом століть послуговувалась православна церква

1714 — до Лондона прибув Георг — новий король Великої Британії з династії Віндзорів.

1851 — у США вийшов перший примірник газети “New York Daily Times”, котра подає “всі новини, варті бути надрукованими”. Слово “Daily” (щоденний) було вилучено з назви газети через 6 років. Сьогодні це медіаконгломерат, до якого входять не лише друковані видання, але й радіо- і телеканали, кабельні телемережі та інтернет-сайти.

1886 — французький поет Жан Мореас опублікував у газеті “Ле Фігаро” статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів. Самі терміни “символіст” і “символізм” були запропоновані у статті навзамін терміну “декадент”, який раніше застосовували для характеристики творчості Бодлера, Малларме та інших представників символізму.

1901 — Митрополитом Андреєм Шептицьким було освячено церкву Святої Трійці в Білому Камені.

1918 — в Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб “Валенсія”.

1929 — на Запорізькому заводі “Комунар” випущений перший український комбайн.

1934 — Радянський Союз вступив до Ліги Націй і став її 59-м членом. На прийнятті СРСР особливо наполягала Французька республіка. За це рішення проголосували 38 країн, проти — 3, утрималися — 4, не брали участі в голосуванні — 7. Через 5 років, після нападу на Фінляндію, СРСР виключили з Ліги Націй.

1965 — острів Хортиця у Запоріжжі оголошений державним заповідником.

1973 — до ООН прийняті Федеративна Республіка Німеччини і Німецька Демократична Республіка.

1980 — на радянському космічному кораблі “Союз-38” уперше в космос полетів представник неєвропейської раси — темношкірий кубинець Арнальдо Тамайо Мендес.

1997 — зареєстровано домен Google.com

Яке сьогодні релігійне свято:

18 вересня віряни вшановують пам’ять пророка Захарії і праведної Єлизавети, батьків святого Іоанна Предтечі.

Прикмети:

Листя пожовкло раніше покладеного терміну – осінь буде ранньою, а зима – суворою;

Багато ягід на горобині – буде дощова осінь.

Іменини сьогодні святкують Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Федір.