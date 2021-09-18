Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- Міжнародний день читання електронних книг
- Всесвітній день бамбука
- Всесвітній день моніторингу якості води
- День ВМС Хорватії
- День забігу Террі Фокса в Канаді
- День людей похилого віку з діагнозом ВІЛ / СНІД в США
- День національної музики в Азербайджані
- День острівної мови в префектурі Окінава, Японія
- День пам’яті військовополонених і зниклих без вести в штаті Вісконсін, США
- День пам’яті загиблих мотоциклістів
- Дні європейської спадщини у Франції
- Міжнародний день рівної оплати праці
- Національний день чизбургера в США.
Цей день в історії:
96 — Марк Кокцей Нерва (Marcus Cocceius Nerva) проголошений римським імператором після вбивства Доміціана (Titus Flavius Domitianus)
1502 — Христофор Колумб під час свого четвертого плавання в Новий світ здійснив висадку на острові Коста-Рика
1640 — у Києві розпочав роботу церковний собор, який затвердив катехізис, яким протягом століть послуговувалась православна церква
1714 — до Лондона прибув Георг — новий король Великої Британії з династії Віндзорів.
1851 — у США вийшов перший примірник газети “New York Daily Times”, котра подає “всі новини, варті бути надрукованими”. Слово “Daily” (щоденний) було вилучено з назви газети через 6 років. Сьогодні це медіаконгломерат, до якого входять не лише друковані видання, але й радіо- і телеканали, кабельні телемережі та інтернет-сайти.
1886 — французький поет Жан Мореас опублікував у газеті “Ле Фігаро” статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів. Самі терміни “символіст” і “символізм” були запропоновані у статті навзамін терміну “декадент”, який раніше застосовували для характеристики творчості Бодлера, Малларме та інших представників символізму.
1901 — Митрополитом Андреєм Шептицьким було освячено церкву Святої Трійці в Білому Камені.
1918 — в Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб “Валенсія”.
1929 — на Запорізькому заводі “Комунар” випущений перший український комбайн.
1934 — Радянський Союз вступив до Ліги Націй і став її 59-м членом. На прийнятті СРСР особливо наполягала Французька республіка. За це рішення проголосували 38 країн, проти — 3, утрималися — 4, не брали участі в голосуванні — 7. Через 5 років, після нападу на Фінляндію, СРСР виключили з Ліги Націй.
1965 — острів Хортиця у Запоріжжі оголошений державним заповідником.
1973 — до ООН прийняті Федеративна Республіка Німеччини і Німецька Демократична Республіка.
1980 — на радянському космічному кораблі “Союз-38” уперше в космос полетів представник неєвропейської раси — темношкірий кубинець Арнальдо Тамайо Мендес.
1997 — зареєстровано домен Google.com
Яке сьогодні релігійне свято:
18 вересня віряни вшановують пам’ять пророка Захарії і праведної Єлизавети, батьків святого Іоанна Предтечі.
Прикмети:
- Листя пожовкло раніше покладеного терміну – осінь буде ранньою, а зима – суворою;
- Багато ягід на горобині – буде дощова осінь.
Іменини сьогодні святкують Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Федір.