Про це розповідають #Букви.
В Україні – День працівників харчової промисловості, у США – День Аляски, День шоколадного кексу, День без бороди, в Польщі – День листоноші, у Франції – Фестиваль каштана, в Аргентині – День матері, в Азербайджані – День незалежності, на Мальдівах – національне свято, у Великобританії – День Рогатого Бога Британії, в Німеччині – Свято врожаю “Кірмес”, у Канаді – День особистостей, у Чилі – День прапора, в Замбії – День молитви, у Сенегалі – День паломництва в Тубу.
Цей день в історії:
1009 — церква “Гробу Господнього”, християнська церква в Єрусалимі, була повністю зруйнований халіфом Фатимідів Аль-Хакім бі-Амр Аллахом.
1596 — підписано Берестейську унію – проголошено приєднання ряду єпархій православної Київської митрополії на чолі з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою до Апостольської Столиці за умов підлеглості православних Папі Римському.
1672 — Бучацький мирний договір Речі Посполитої і Османської імперії. Річ Посполита відмовилася від претензій на Правобережну Україну.
1851 — у Лондоні вперше опублікований роман Германа Мелвілла “Мобі Дік”.
1867 — Російська імперія продала Аляску США.
1892 — Відкривається перша комерційна протяжна телефонна лінія (Чикаго — Нью-Йорк)
1898 — США вступає у права володіння Пуерто-Рико.
1912 — Перша балканська війна.
1918 — у Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів було утворено Українську Національну Раду, яка очолила український національний рух в Австро-Угорській імперії.
1918 — проголошено Чехословацьку Республіку.
1927 — у Великій Британії створено державну радіомовну (згодом і телевізійну) компанію BBC.
1954 — Texas Instruments оголошує перший транзисторний радіоприймач.
1955 — запущено в дію Каховську ГЕС.
1991 — Азербайджан проголошує незалежність від СРСР.
1994 — Верховна Рада України скасувала заборону Компартії.
1995 — Україна вступила до Ради Європи.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 18 жовтня вшановує пам’ять святої мучениці Харитини. Інші назви свята: “Харитинин день”, “Вічна ткаля”. У народі святу вважали покровителькою ткаль.
Народні прикмети на 18 жовтня
Якщо вітру в цей день немає, то буде похолодання.
Снігу немає – то зима настане не скоро.
Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
Якщо на березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
Що можна робити 18 жовтня
Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.
У цей день подайте милостиню людям, яким потрібна фінансова допомога.
Іменини у Олексія, Петра, Дениса, Григорія, Юліана, Олександри й Тихона.