Цього дня у світі відзначають Всесвітній день менопаузи, Міжнародний день краватки, День європейського бобра, Європейський день боротьби проти торгівлі людьми, Європейський день паперового пакета, Всесвітній день іграшкової фотокамери.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День працівників харчової промисловості, у США – День Аляски, День шоколадного кексу, День без бороди, в Польщі – День листоноші, у Франції – Фестиваль каштана, в Аргентині – День матері, в Азербайджані – День незалежності, на Мальдівах – національне свято, у Великобританії – День Рогатого Бога Британії, в Німеччині – Свято врожаю “Кірмес”, у Канаді – День особистостей, у Чилі – День прапора, в Замбії – День молитви, у Сенегалі – День паломництва в Тубу.

Цей день в історії:

1009 — церква “Гробу Господнього”, християнська церква в Єрусалимі, була повністю зруйнований халіфом Фатимідів Аль-Хакім бі-Амр Аллахом.

1596 — підписано Берестейську унію – проголошено приєднання ряду єпархій православної Київської митрополії на чолі з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою до Апостольської Столиці за умов підлеглості православних Папі Римському.

1672 — Бучацький мирний договір Речі Посполитої і Османської імперії. Річ Посполита відмовилася від претензій на Правобережну Україну.

1851 — у Лондоні вперше опублікований роман Германа Мелвілла “Мобі Дік”.

1867 — Російська імперія продала Аляску США.

1892 — Відкривається перша комерційна протяжна телефонна лінія (Чикаго — Нью-Йорк)

1898 — США вступає у права володіння Пуерто-Рико.

1912 — Перша балканська війна.

1918 — у Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів було утворено Українську Національну Раду, яка очолила український національний рух в Австро-Угорській імперії.

1918 — проголошено Чехословацьку Республіку.

1927 — у Великій Британії створено державну радіомовну (згодом і телевізійну) компанію BBC.

1954 — Texas Instruments оголошує перший транзисторний радіоприймач.

1955 — запущено в дію Каховську ГЕС.

1991 — Азербайджан проголошує незалежність від СРСР.

1994 — Верховна Рада України скасувала заборону Компартії.

1995 — Україна вступила до Ради Європи.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 18 жовтня вшановує пам’ять святої мучениці Харитини. Інші назви свята: “Харитинин день”, “Вічна ткаля”. У народі святу вважали покровителькою ткаль.

Народні прикмети на 18 жовтня

Якщо вітру в цей день немає, то буде похолодання.

Снігу немає – то зима настане не скоро.

Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.

Якщо на березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.

Що можна робити 18 жовтня

Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.

У цей день подайте милостиню людям, яким потрібна фінансова допомога.

Іменини у Олексія, Петра, Дениса, Григорія, Юліана, Олександри й Тихона.