Сьогодні, 19 квітня, у світі відзначають День велосипеда, День власників домашніх тварин, День поезії і творчого мислення.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1506 — відбувся Лісабонський погром.

1775 — битви при Лексингтоні і Конкорді, початок війни за незалежність США.

1783 — указом Катерини II Крим приєднаний до Росії. Указ став підсумком тривалого суперництва Російської та Османської імперій за володіння і контроль над стратегічним плацдармом на півночі Чорного моря. Заручившись у 1782 році підтримкою Австрії, наступного року Росія окупувала Крим і маніфест Катерини II лише закріпив фактичний перехід півострова під владу російської корони.

1850 — Велика Британія і США підписали договір про спільне будівництво Панамського каналу (пізніше США вирішили будувати канал самотужки).

1898 — Конгрес США визнав незалежність Куби і поставив вимогу Іспанії залишити острів.

1937 — в Іспанії створений блок правих сил на чолі з генералом Франко.

1941 — Сенат США прийняв резолюцію про підтримку ідеї державотворення в Ізраїлю.

1943 — початок повстання у Варшавському гетто.

1943 — Указом Президії Верховної Ради СРСР уведені каторжні роботи для т. зв. помічників окупантів.

1947 — партія “Індійський національний конгрес” погодилася розділити країну на Індію і Пакистан.

1971 — СРСР запустив першу у світі космічну станцію “Салют-1”.

1999 — у Берліні відбулось офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини.

2005 — Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.

Яке сьогодні церковне свято:

Православні християни 19 квітня відзначають день святого Євтихія, який прославився зціленнями та чудесами.

Прикмети погоди:

Качки гніздяться біля води – до посухи влітку;

Туман вранці 19 квітня віщує суху погоду до кінця місяця;

Вітряна погода – колосся зіб’є, і врожаю багатого не буде.

Іменини цього дня відзначають Євтихій, Платонида, Ярема, Мефодій, Григорій, Павло, Севастян.