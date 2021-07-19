Про це розповідають #Букви.

В Японії – День моря, День жінок-міністрів, в США – День “Висунь язик”, День коктейлю “Дайкірі”, в Англії – День солоного бекону, в Непалі – День інженера, в Ботсвані – День президента, в М’янмі – День мучеників, в Лаосі – День незалежності від Франції, в Пуерто-Ріко – День Луїса Рівери, в Нікарагуа – День революції, День Свободи, в Колумбії – День Героїв Вітчизни та їхніх сімей.

Цей день в історії:

1551 — Карлсбурзьким договором підтверджені права Габсбургів на Королівство Угорщина і Князівство Трансильванія.

1650 — османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким.

1822 — французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію.

1870 — почалася французько-прусська війна.

1900 — відкрилося Паризьке метро.

1959 — початок арештів членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957—1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні.

1969 — Індіра Ганді віддала розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків.

1980 — у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато держав світу через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.

Яке сьогодні церковне свято:

19 липня християни шанують пам’ять монаха-відлюдника Сисоя Великого, а також священномученика Єрмія.

Прикмети погоди:

Місяць на небі добре видно – до багатого врожаю;

Місяць здається зеленуватим – найближчими днями підуть дощі;

Місяць туманний – можливе похолодання;

Хмари жовті – до дощу.

Іменини святкують Антон, Василь, Анатолій, Гліб, Архип, Уляна, Андрій, Олександр, Федір, Юлія та Валентин.