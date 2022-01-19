День музейного селфі, День апельсинових казок і День ніжності до всіх. В Ісландії День чоловіка, а в США День пам'яті конфедератів у Техасі, День попкорну, День подяки зброї та День консервної бляшанки.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1655 — в Охматівській битві українські козаки розбили військо Речі Посполитої

1795 — Батавська революція в Голландській республіці закінчилась проголошенням Батавської республіки

1825 — Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць та омарів

1903 — оголошено проведення першої велогонки “Тур де Франс” — це найпрестижніше і найпопулярніше спортивне велозмагання наших днів

1906 — у світ вийшов перший номер першого українського сатиричного журналу “Шершень”

1907 — в журналі “Вар’єте” з’явилися перші рецензії на фільми

1915 — француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами

1938 — американська фірма “General Motors” першою у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів

1946 — засновано Союз українців у Великій Британії

1946 — створено Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу

1955 — Президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив вперше показати по телебаченню зняту пресконференцію

1963 — пройшов перший виступ групи The Beatles на телебаченні

1966 — Індіра Ганді стала третім прем’єр-міністром Індії

1978 — у Німеччині випущено останній автомобіль “Фольксваген Жук”

1981 — Алжирські угоди вирішили кризу з американськими заручниками, захопленими 1979 року при штурмі посольства США в Тегерані

2012 — ФБР закрило сайт Megaupload

2014 — у Києві на вулиці Грушевського розпочалось збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща)

2017 — в Україні офіційно з’явилося Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Сьогодні народились

1200 — Доген, японський буддистський монах і філософ, послідовник вчення дзен, засновник секти Сото-сю

1670 — Бернард де Мандевіль англійський філософ, економіст та сатирик

1723 — Дай Чжень, китайський філософ-неоконфуціанець

1736 — Джеймс Ватт, шотландський винахідник, який створив паровий двигун

1747 — Йоганн Елерт Боде, німецький астроном

1756 — Гійом Антуан Олів’є, французький натураліст, ботанік та ентомолог

1809 — Едгар Аллан По, американський поет, прозаїк, творець жанру “новели жаху” (Золотий жук, Маска червоної смерті, Чорний кіт)

1839 — Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст (Сучасна Олімпія, Долина)

1889 — Софі Тойбер-Арп, швейцарська художниця, дизайнер, скульптор та танцівниця

1898 — Густав Майрінк, австрійський письменник-експресіоніст, драматург, перекладач, банкір (роман Голем)

1909 — Іван Клим, повітовий провідник ОУН Долинщини, член Крайового Проводу ОУН Осередніх і Східних Земель

1912 — Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН, в’язень німецьких концтаборів

1921 — Патриція Гайсміт, американська письменниця (пенталогія про Тома Ріплі, “Незнайомці в потягу”)

1927 — Кардаш Петро, кінопостановник, видавець і громадський діяч української еміграції в Австралії; активіст ОУН-з

1932 — Річард Лестер, американо-англійський кінорежисер (Три мушкетери, Супермен)

1943 — Дженіс Джоплін, визнана королева блюзу й рок-н-ролу

1945 — Род Еванс, англійський рок-співак, співзасновник гурту Deep Purple

1946 — Джуліан Барнс, англійський письменник (Метроленд, Як усе було)

1947 — Лєшек Бальцерович, польський економіст і політик, організатор та натхненник польських економічних реформ

1966 — Стефан Едберг, шведський тенісист

1972 — Сергій Міхалок, лідер білоруської групи Ляпіс Трубецькой

1980 — Дженсон Баттон, англійський автогонщик, пілот Формули-1

Свято Хрещення Господнього (Йордан, Хрещення, Богоявлення) – одне з найдавніших свят християнської Церкви. Його встановлення належить ще до часів апостолів. Стародавня назва свята – Епіфанія – явище, або Теофанія – Богоявлення, також його називали “Святі Світи” або просто “Світи”. Адже Бог приходить у світ цього дня, щоб явити світові Світло Неприступне. І всі чотири Євангелія свідчать про це.

Слово “крещаю”, “хрещу” в перекладі з грецького означає “занурюю у воду”. Вода – початок життя.

Водохреща належить до головних церковних свят у християнстві. Воно присвячене хрещенню в водах річки Йордан Ісуса Христа, яке здійснив пророк Іван Хреститель.

Напередодні 18 січня віряни тримають піст та нічого не їдять. Вважається, це посилить ефект очищення тіла та душі.

Віряни переконані, на Водохреща, з опівночі до опівночі, вода набуває цілющих властивостей і зберігає протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби – тому більшість обрядів цього дня так чи інакше пов’язані саме з водою.

Народні прикмети

Сніг, який падає пухнастими пластівцями, говорить, що земля буде щедра на врожай.

Якщо день видався сонячним, готуватися слід до спекотного літа.

Якщо в ополонці вода дійшла до країв, навесні буде сильна повінь.

Чого не можна робити сьогодні

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна вживати спиртне;

Не можна вишивати та в’язати;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі.

Іменинники: Роман, Андрій, Лідія, Лаврентій, Марта, Іван.