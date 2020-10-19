Про це розповідають #Букви.
У США – День нових друзів, День супу з морепродуктів, у Казахстані – День рятувальника, в Молдові – День юриста, у Ніуе – День Конституції, в Болгарії – День святого Івана Рильського Чудотворця, в Перу – День перуансько-африканської дружби, у Киргизстані – День працівників соціального захисту та профспілок, в Албанії – День беатифікації матері Терези, на Ямайці – День національних героїв, у Перу – Фестиваль “Сеньйор-де-Лурен”.
Пам’ятні дати 19 жовтня:
1812 — Наполеон залишив Москву
1918 — створена у Львові Українська Національна Рада проголосила утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини.
1943 — Альберт Шварц відкрив антибіотик стрептоміцин.
1947 — почалася (19-21 жовтня) масова (близько 150 тис. осіб) депортація українців до Сибіру.
1955 — радянські війська залишили територію Австрії.
1956 — СРСР і Японія підписали в Москві декларацію про припинення стану війни і відновлення дипломатичних стосунків.
1956 — Польська об’єднана робітнича партія озброїла польських робітників у відповідь на просування на Варшаву окупаційних радянських військ під командуванням радянського маршала Костянтина Рокосовського, тоді номінального міністра оборони Польської Народної Республіки.
1961 — в Карлсруе, (ФРН), суд (8-19 жовтня), виніс вирок агенту КГБ Б. Сташинському, вбивці Л. Ребета i С. Бандери, та визнав відповідальними за організацію вбивств уряд СРСР i ЦК КПРС.
1964 — авіакатастрофа Іл-62 в Белграді, загинула радянська військова делегація — від 23 до 33 людей, серед інших начальник Генерального штабу СРСР маршал Бірюзов Сергій Семенович.
Яке сьогодні церковне свято:
За церковним календарем 19 жовтня відзначаємо день Дениса і Хоми. Особистість Фоми пов’язують з Яремою. Святий Фома був одним з 12 апостолів, який не повірив у воскресіння Ісуса Христа. Жив він в Галілеї і займався рибальством.
Фома не повірив у воскресіння Ісуса, то він сам з’явився до Хоми і показав йому свої рани. Згодом Хома продовжував проповідувати християнство на території Персії та Індії. Помер мученицькою смертю в I столітті, загинувши від рук язичників.
В народі існує вислів “Хома невіруючий”.
Традиції та обряди:
Сільські жителі 19 жовтня підводили підсумки господарського року. Молилися апостолу Фомі.
З 19 жовтня дні стають коротшими, а ночі – довшими.
Селяни вірили, що чим більше запасеш їжі до 19 жовтня, тим простіше буде пережити зиму. За повір’ям Фома дуже любить запасливих і економних людей.
В особливо врожайні роки накривали багатий стіл.
Прикмети:
Якщо на заході сонячний диск блідіше звичайного – скоро подує сильний західний вітер.
Якщо вечірня зоря яскраво-червоного кольору і тримається дуже довго – прийде негода.
Побачили зграї ворон – до негоди.
Якщо погода безвітряна, то скоро похолодає.
Дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ.
Якщо ранок туманний і похмурий, то день буде погожим.
Ранкове небо жовтого кольору – до опадів.
Сухий сніг, що випав в цей день – врожайне літо.
Якщо земля снігом вкрилася, то в другій половині листопада зима на ноги стане.
Що не можна робити:
У цей день не можна відмовляти у милостині.
Не можна на Фому обманювати.
На Фому категорично заборонено лінуватися, пліткувати.
Також не можна переїдати.
У ліс сьогодні ходити не можна, нечисть не спить.
Забороняється косити або палити траву.
Іменинники: Петро, Іван.