19 жовтня світ відзначає День написання листа в майбутнє, День "Оцініть своє життя" та Всесвітній день дитячої кістки і суглобів.

Про це розповідають #Букви.

У США – День нових друзів, День супу з морепродуктів, у Казахстані – День рятувальника, в Молдові – День юриста, у Ніуе – День Конституції, в Болгарії – День святого Івана Рильського Чудотворця, в Перу – День перуансько-африканської дружби, у Киргизстані – День працівників соціального захисту та профспілок, в Албанії – День беатифікації матері Терези, на Ямайці – День національних героїв, у Перу – Фестиваль “Сеньйор-де-Лурен”.

Пам’ятні дати 19 жовтня:

1812 — Наполеон залишив Москву

1918 — створена у Львові Українська Національна Рада проголосила утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини.

1943 — Альберт Шварц відкрив антибіотик стрептоміцин.

1947 — почалася (19-21 жовтня) масова (близько 150 тис. осіб) депортація українців до Сибіру.

1955 — радянські війська залишили територію Австрії.

1956 — СРСР і Японія підписали в Москві декларацію про припинення стану війни і відновлення дипломатичних стосунків.

1956 — Польська об’єднана робітнича партія озброїла польських робітників у відповідь на просування на Варшаву окупаційних радянських військ під командуванням радянського маршала Костянтина Рокосовського, тоді номінального міністра оборони Польської Народної Республіки.

1961 — в Карлсруе, (ФРН), суд (8-19 жовтня), виніс вирок агенту КГБ Б. Сташинському, вбивці Л. Ребета i С. Бандери, та визнав відповідальними за організацію вбивств уряд СРСР i ЦК КПРС.

1964 — авіакатастрофа Іл-62 в Белграді, загинула радянська військова делегація — від 23 до 33 людей, серед інших начальник Генерального штабу СРСР маршал Бірюзов Сергій Семенович.

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем 19 жовтня відзначаємо день Дениса і Хоми. Особистість Фоми пов’язують з Яремою. Святий Фома був одним з 12 апостолів, який не повірив у воскресіння Ісуса Христа. Жив він в Галілеї і займався рибальством.

Фома не повірив у воскресіння Ісуса, то він сам з’явився до Хоми і показав йому свої рани. Згодом Хома продовжував проповідувати християнство на території Персії та Індії. Помер мученицькою смертю в I столітті, загинувши від рук язичників.

В народі існує вислів “Хома невіруючий”.

Традиції та обряди:

Сільські жителі 19 жовтня підводили підсумки господарського року. Молилися апостолу Фомі.

З 19 жовтня дні стають коротшими, а ночі – довшими.

Селяни вірили, що чим більше запасеш їжі до 19 жовтня, тим простіше буде пережити зиму. За повір’ям Фома дуже любить запасливих і економних людей.

В особливо врожайні роки накривали багатий стіл.

Прикмети:

Якщо на заході сонячний диск блідіше звичайного – скоро подує сильний західний вітер.

Якщо вечірня зоря яскраво-червоного кольору і тримається дуже довго – прийде негода.

Побачили зграї ворон – до негоди.

Якщо погода безвітряна, то скоро похолодає.

Дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ.

Якщо ранок туманний і похмурий, то день буде погожим.

Ранкове небо жовтого кольору – до опадів.

Сухий сніг, що випав в цей день – врожайне літо.

Якщо земля снігом вкрилася, то в другій половині листопада зима на ноги стане.

Що не можна робити:

У цей день не можна відмовляти у милостині.

Не можна на Фому обманювати.

На Фому категорично заборонено лінуватися, пліткувати.

Також не можна переїдати.

У ліс сьогодні ходити не можна, нечисть не спить.

Забороняється косити або палити траву.

Іменинники: Петро, Іван.