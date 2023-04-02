2 квітня відзначають Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм, Міжнародний день дитячої книги та День примирення. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших.

Про це повіодмляють #Букви.

Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. Започаткований він Організацією Об’єднаних Націй 18 грудня 2007 року. Аутизмом називають дефект психічного та психологічного розвитку. Досі не відомі його причини. Хвороба проявляється в перші роки життя і дітям з аутизмом важко контактувати з зовнішнім світом та іншими людьми. Однак, лікарі вважають, що стан підлягає корегуванню, якщо його вчасно помітити і звернутися за допомогою. Вперше дане порушення описав лікар Каннер 1943 року. Міжнародний день дитячої книги. Свято було створене для привернення уваги дітей до читання книжок. Саме дитяча книга відкриває малятам двері у невідомий світ, знайомить з унікальними істотами, розкриває таємниці життя тощо. Дату обрали на честь дня народження великого казкара Ганса Крістіана Андерсена. А ініціатором створення окремого дня дитячої книги стала німецька письменниця, авторка творів для дітей, активна громадська діячка Еллі Лепман. Вона заснувала Міжнародну раду з дитячої книжки і створила свято 1967 року.

День примирення. Подію створили для залучення суспільства до мирного співіснування та того, щоб не приховувати образу, а намагатися зі всіма примиритися. 2 квітня можна попросити вибачення у тих, кого, на вашу думку, ви образили. У різних країнах світу цього дня відзначають: Аргентина – День Мальвінських островів.

Цього дня у світі:

1513 — у ході пошуків легендарного “джерела вічної молодості” іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висадився на узбережжі Флориди в районі сучасного містечка Сент-Августин і оголосив півострів власністю Іспанії.

1657 — після смерті імператора Священної Римської імперії Фердинанда III почались переговори про спадкоємця трону.

1792 — Конгрес США прийняв акт про карбування монети, за яким один долар рівний 100 центам і містить 24,1 грам чистого срібла.

1800 — прем’єра Симфонії № 1 Бетховена у віденському Бурґтеатрі.

1905 — офіційно відкрито Симплонський тунель (20 км) під Альпами, що зв’язав Швейцарію та Італію.

1912 — лайнер “Титанік” вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які успішно пройшли.

1917 — Тимчасовий уряд скасував національні та релігійні обмеження в Російській імперії. Скасована смуга осілості.

1918 — Початок антибільшовицького повстання у Шостці.

1958 — у Вічита-Фолс (Техас) зареєстровано торнадо, що розвинуло швидкість 450 км/год.

1966 — радянський супутник вперше у світі облетів Місяць.

1967 — у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена заснували Міжнародний день дитячої книги.

1968 — в районі Зейтун, що на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігали в небі явлення Діви Марії.

1968 — прем’єра культового фільму Стенлі Кубрика “Космічна одіссея 2001”.

1978 — на американському телеканалі CBS почався показ серіалу “Даллас”, який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років.

1982 — аргентинський десант висадився на Фолклендських островах. Початок Фолклендської війни.

1989 — Центральний комітет Палестинської національної ради обрав Ясіра Арафата Президентом самопроголошеної Палестинської держави.

1996 — Борис Єльцин і Олександр Лукашенко підписали договір про створення союзної держави;

2007 — Президент України Віктор Ющенко підписав указ “Про розпуск Верховної Ради України” на підставі статті 90 Конституції України.

Яке сьогодні церковне свято:

2 квітня – день пам’яті преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших. Монастир святого Харитона в VIII столітті прийшов в занепад через часті набіги сарацинців. Однак монахи все ще в ньому жили. Наприкінці Великого посту до храму знову увірвалися сарацинці, почали вимагати, щоб монахи віддали їм свої цінності. Але ті відповіли, що в них нічого немає. Сарацинці розлютилися і почали стріляти по святих людях з луків. Вбили 13 монахів, багатьох поранили. Але тут сарацинці побачили, що до монастиря йдуть люди, тому втекли. Допомогу пораненим почав надавати тоді отець Фома.

Сарацинці знову напали у Великий четвер. Вони почали винищувати тих монахів, які після першого нападу залишилися живими. Щоб ніхто не зміг врятуватися втечею, обитель оточили. Схопили молодого монаха Іоанна, довго його катували, перерізали сухожилля на руках та ногах. Преподобний Сергій спробував втекти. Сарацинці його схопили і обезголовили. Однак кілька ченців все ж змогли втекти і сховатися в печері. Разом з ними був преподобний Патрикій.

Щоб інших не схопили, Патрикій вирішив вийти сам і здатися. Відвели його сарацинці в Лаврську церкву. А потім його та інших, що були там, загнали до печери, закрили вхід до неї і підпалили багаття. Ченці задихнулися від їдкого диму. Тоді загинуло 18 монахів. Ті, що змогли втекти, у Велику п’ятницю повернулися до монастиря, забрали тіла вбитих товаришів і поховали.

Прикмети:

Якщо йде дощ – то осінь буде грибною

Кішка прикриває лапкою ніс, коли спить – чекайте на похолодання

Вночі зірок не видно — скоро прийде тепло

Холодна ніч, але теплий день – буде ясна і гарна погода.

Традиції:

2 квітня наші предки намагалися вмитися з колодязя, скропити водою тварин і дітей, щоб всі були здоровими. Треба також кинути до середини монету, щоб залучити багатство.

Селяни вже починали сіяти жито. Також ткали лляні рушники. Вірили, що цей день чудово підходить для любовних справ чи весілля.

Іменини:

Микита, Віктор, Клавдій, Олександра, Світлана, Параска, Марія, Юліана.