2 січня у світі святкують День в’язня, День наукової фантастики та День інтроверта.

Про це повідомляють #Букви.

У другий день нового року світ святкує День нових ідей, День наукової фантастики, День щасливого сну в Японії та День мотивації та натхнення (святкують у США).

Також 2 січня – Міжнародний день інтроверта та Котячий Новий рік.

Пам’ятні дати:

У цей день у 2004 році космічний корабель Stardust вперше успішно пролетів повз комету 81P/Вільда. Зібрані зразки він успішно доставив на Землю.

У 1992 році, 30 років тому, Греція, Еквадор, Ефіопія, Лаос і Панама визнали незалежність України.

У 1959 році Радянський союз запустив ракету Луна-1, яка мала дістатися Місяця. Ракета не пролетіла по розрахованій траєкторії та загубилася у космосі.

У 1900 році у дипломат Джон Хей (США) оголосив про старт політики відкритих дверей, метою якої було сприяння торгівлі з Китаєм.

У 1649 році під проводом Богдана Хмельницького військо козаків повернулося до Києва після походу на західну частину теперішньої території України.

Релігійне свято:

Християни у неї день вшановують Ігнатія Богоносця – наділеного даром зцілювати хворих святого.

Ігнатій Богоносець був учнем Івана Богослова. За правління імператора Траяна його ув’язнили і повезли до Рима на суд. Під час довгої подорожі Ігнатій укріпляв місцевих християн у правдах святої віри. Тоді ж він написав сім листів до різних церковних громад. Саме Ігнатій Богоносець у листі до вірних міста Смірна в Малій Азії вперше використав вислів “Вселенська Церква”.

Помер мученицькою смертю у 107 році в Римі, а його святі мощі перенесено в Антіохію.

Що не можна робити:

суворо забороняється давати в борг;

також не можна лагодити взуття – за повір’ям, це може вкоротити життя;

не рекомендується впускати до дому бідних або хворих.

Прикмети на 2 січня:

Якщо на деревах іній – погода буде ясною;

якщо вночі видно зорі, отже, врожай буде рясним;

якщо синиці голосно щебечуть – чекайте морозу.

Іменини сьогодні у Данила, Гната, Івана та Антона.