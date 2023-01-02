Про це повідомляють #Букви.
У другий день нового року світ святкує День нових ідей, День наукової фантастики, День щасливого сну в Японії та День мотивації та натхнення (святкують у США).
Також 2 січня – Міжнародний день інтроверта та Котячий Новий рік.
Пам’ятні дати:
У цей день у 2004 році космічний корабель Stardust вперше успішно пролетів повз комету 81P/Вільда. Зібрані зразки він успішно доставив на Землю.
У 1992 році, 30 років тому, Греція, Еквадор, Ефіопія, Лаос і Панама визнали незалежність України.
У 1959 році Радянський союз запустив ракету Луна-1, яка мала дістатися Місяця. Ракета не пролетіла по розрахованій траєкторії та загубилася у космосі.
У 1900 році у дипломат Джон Хей (США) оголосив про старт політики відкритих дверей, метою якої було сприяння торгівлі з Китаєм.
У 1649 році під проводом Богдана Хмельницького військо козаків повернулося до Києва після походу на західну частину теперішньої території України.
Релігійне свято:
Християни у неї день вшановують Ігнатія Богоносця – наділеного даром зцілювати хворих святого.
Ігнатій Богоносець був учнем Івана Богослова. За правління імператора Траяна його ув’язнили і повезли до Рима на суд. Під час довгої подорожі Ігнатій укріпляв місцевих християн у правдах святої віри. Тоді ж він написав сім листів до різних церковних громад. Саме Ігнатій Богоносець у листі до вірних міста Смірна в Малій Азії вперше використав вислів “Вселенська Церква”.
Помер мученицькою смертю у 107 році в Римі, а його святі мощі перенесено в Антіохію.
Що не можна робити:
- суворо забороняється давати в борг;
- також не можна лагодити взуття – за повір’ям, це може вкоротити життя;
- не рекомендується впускати до дому бідних або хворих.
Прикмети на 2 січня:
- Якщо на деревах іній – погода буде ясною;
- якщо вночі видно зорі, отже, врожай буде рясним;
- якщо синиці голосно щебечуть – чекайте морозу.
Іменини сьогодні у Данила, Гната, Івана та Антона.
- 1 січня світ відмічав Новий рік, Всесвітній день миру і День суспільного надбання. День незалежності святкують Гаїті, Судан, Камерун і Самоа, День виникнення Словацької республіки та День відновлення незалежної Чеської держави, на Кубі — День визволення.