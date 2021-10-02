Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначається:
- Міжнародний день ненасильства
- Міжнародний день соціального педагога
- Всесвітній день виготовлення листівок
- Всесвітній день гри
- Всесвітній день пішої ходи
- Всесвітній день сільськогосподарських тварин
- Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом
- Всесвітній день фермерських тварин
- День Мамесіба в Японії
- День профтехосвіти в деяких країнах СНД
- Міжнародний день скромних веселощів
- Національний день бабусь і дідусів в Італії
- Національний день прибиральника в США
Цей день в історії:
1535 — французький дослідник Жак Картьє висадився в Хочелазі, назвавши це місце Монреаль.
1552 — взяття московськими військами Івана Грозного Казані, анексія Казанського ханства Московським царством.
1738 — У Переяславі Єпископом Переяславським Арсентієм Берло відкрито вищий навчальний заклад — Переяславський колегіум.
1836 — Чарлз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі на кораблі “Бігль”, що тривала майже п’ять років і привела до створення його теорії еволюції.
1870 — Рим став столицею об’єднаного Королівства Італія.
1918 — Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української національної гвардії.
1936 — в СРСР максимальний термін ув’язнення підвищено з 10 до 25 років.
1946 — Відбулася прем’єра першої “мильної опери” “Далекий пагорб”.
1990 — представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 2 жовтня вшановує пам’ять мучеників Трохима, Саватія і Зосими.
Прикмети:
- Журавлі високо і не поспішаючи летять – осінь буде теплою;
- Якщо сьогодні багато горобини – восени буде багато дощів.
Іменини сьогодні відзначають Ігор, Федір та Костянтин.