Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1653 — Олівер Кромвель розігнав опозицію в англійському парламенті.
1770 — Джеймс Кук відкрив Новий Південний Уельс (Південно-Східна Австралія).
1841 — опублікована перше детективне оповідання Едгара По (“Вбивства на вулиці Морг”).
1865 — оголошено про появу безпечних сірників.
1902 — подружжя Кюрі вперше одержали чистий радій.
1918 — Слов’янська група Окремої Запорозької дивізії Армії УНР звільнила від більшовиків місто Слов’янськ на Донеччині.
1938 — в УРСР прийнята постанова про обов’язкове вивчення російської мови у всіх школах.
1940 — у США продемонстрований перший електронний мікроскоп.
1949 — відкрився I Всесвітній конгрес прихильників миру.
1959 — у СРСР почалася експлуатація нового пасажирського літака Іл-18.
1989 — влада Китаю наказала студентам очистити площу Тяньаньмень у Пекіні.
1999 — у вищій школі Літлтона (Колорадо) три підлітки влаштували криваву бійню, убивши після цього себе. 25 людей загинуло і понад 20 поранені.
2000 — у Броварах в житловий будинок влучила тактична ракета, загинули 3 людини, та 5 були поранені.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 20 квітня вшановує пам’ять мучеників Руфіна і Акилини.
Прикмети погоди:
Якщо приморозок, то вродить калина.
Морозно і сонячно в цей день – буде хороший урожай хлібів.
Якщо на небі багато зірок, то в лісі буде багато ягід і грибів.
Сьогодні іменини відзначають: Килина, Данило, Георгій, Серапіон, Юрій, Єгор, Петро, Прокіп, Леон, Агнесса, Чеслав.