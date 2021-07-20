Сьогодні, 20 липня, в Україні і світі відзначать День шахів, а ще Міжнародний день торта.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1534 — У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво.

1585 — Експедиція Джона Девіса досягла південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння.

1671 — Петро Дорошенко розпочав облогу Білої Церкви й вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія. На допомогу ханові для боротьби із козаками Ханенка та запорожцями вирушив Кальницький полк.

1771 — Під час російсько-турецької війни 1768—1774 років Кафу захопили запорозькі козаки полковника Опанаса Ковпака. Почався російський період історії міста.

1917 — Зареєстрована торгова марка BMW.

1917 — Представники південно-слов’янських народів підписали Корфську декларацію про об’єднання в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців.

1924 — Засновано Міжнародну шахову федерацію. Тепер цей день відзначається як Міжнародний день шахів.

1944 — Заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот.

1969 — Американський космічний корабель “Аполлон-11” здійснив першу в історії посадку на Місяць.

1976 — Посадочний відсік американського космічного корабля “Вікінг-1” здійснив м’яку посадку на поверхню Марса.

1993 — заява Голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять преподобної Євфросинії, в миру Євдокії, або Авдотьї.

Прикмети погоди:

Дощ почався з ранку – він буде йти ще 7 тижнів.

Іменини у Германа, Сергія, Євдокії, Євфросинії, Фоми і Павла.