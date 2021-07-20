Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1534 — У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво.
1585 — Експедиція Джона Девіса досягла південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння.
1671 — Петро Дорошенко розпочав облогу Білої Церкви й вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія. На допомогу ханові для боротьби із козаками Ханенка та запорожцями вирушив Кальницький полк.
1771 — Під час російсько-турецької війни 1768—1774 років Кафу захопили запорозькі козаки полковника Опанаса Ковпака. Почався російський період історії міста.
1917 — Зареєстрована торгова марка BMW.
1917 — Представники південно-слов’янських народів підписали Корфську декларацію про об’єднання в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців.
1924 — Засновано Міжнародну шахову федерацію. Тепер цей день відзначається як Міжнародний день шахів.
1944 — Заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот.
1969 — Американський космічний корабель “Аполлон-11” здійснив першу в історії посадку на Місяць.
1976 — Посадочний відсік американського космічного корабля “Вікінг-1” здійснив м’яку посадку на поверхню Марса.
1993 — заява Голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні віряни вшановують пам’ять преподобної Євфросинії, в миру Євдокії, або Авдотьї.
Прикмети погоди:
Дощ почався з ранку – він буде йти ще 7 тижнів.
Іменини у Германа, Сергія, Євдокії, Євфросинії, Фоми і Павла.