Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- День “Дай своєму ПК красиве ім’я”;
- День 20-N в Іспанії;
- День абсурду;
- День вершкової помадки з арахісовим маслом в США.
Цей день в історії:
1624 — Захарія Копистенський поставлений архімандритом Києво-Печерської Лаври.
1805 — Відбулась прем’єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена “Фіделіо”.
1818 — Симон Болівар проголосив незалежність Венесуели від Іспанського королівства.
1910 — Початок Мексиканської революції. Франсиско Мадеро оголошує План Сан-Луїс-Потосі, де проголошує себе президентом Мексики та закликає до озброєної боротьби проти диктатора Порфіріо Діаса.
1917 — своїм 3-м Універсалом Українська Центральна Рада проголосила УНР.
1918 — Більшовики створили тимчасовий уряд УСРР на чолі з Юрієм П’ятаковим.
1941 — робітники в Ленінграді почали отримувати по продовольчих картках 250 грамів хліба в день, всі решта — 125. За час блокади померло від голоду понад 640,000 ленінградців.
1943 — Під охороною УПА на Волині почалася Перша Конференція поневолених народів Східної Європи та Азії, на якій оформлено політичну організацію — Антибільшовицький Блок Народів (АБН).
1945 — у німецькому місті Нюрнберг розпочався міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху.
1985 — випущена Microsoft Windows 1.0.
1991 — встановлено консульські відносини між Україною і Туреччиною.
1998 — запуск першого модуля Міжнародної космічної станції (модуль “Зоря”).
2003 — В Антарктиді знайдено лід віком 900 тисяч років.
2004 — Шевченківський районний суд Києва відхилив подання Київської міської державної адміністрації про обмеження на проведення масових акцій на Майдані Незалежності з 21 по 23 листопада.
Яке сьогодні церковне свято:
Віряни 20 листопада вшановують день пам’яті святого мученика Федота Корчемника.
Прикмети:
- Ожеледь на Федота – прикмета, що така погода протримається достатньо довго.
- Рясні снігопади 20 листопада – навесні буде сильна повінь.
- Сніг 20 листопада лягає на вологу землю – жито добре вродить.
Іменини сьогодні святкують Александр, Олексій, Антонін, Афанасій, Богдан, Валерій, Веніамін, Григорій, Дорофей, Євген, Єлизавета, Іларіон, Кирилл, Лазар, Максиміан, Михайло, Федір, Федот.