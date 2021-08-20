20 серпня в світі відзначають Всесвітній день лінощів та Всесвітній день москітів.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Індійський день поновлюваних джерел енергії

День відновлення незалежності в Естонії

День любові на Тайвані

День революції короля і народу в Марокко

День шоколадного пеканового пирога в США

Національний день любителів бекону в США

Національний день радіо в США

Фестиваль Кальяо в Перу.

Цей день в історії:

669 — створено 3 кабінет, більш відомий в історії як “3К“. Заснований 6 масонами. Імен всіх невідомо. Історики стверджують, що одного було звати Йохан.

1619 — голландський корабель доставив до Америки перших 20 африканських негрів, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун.

1627 — вийшов перший словник української мови “Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє“ Памви Беринди.

1741 — відкриття Аляски данським мореплавцем на службі в РІ, капітаном-командором Вітусом Берингом.

1809 — арештований французами Папа Римський Пій VII перепроваджений із Савони до Гренобля.

1864 — в Японії спалахнув інцидент біля Імператорських воріт.

1868 — у США офіційно проголошено закінчення війни Півночі і Півдня.

1896 – у Києві відбулось освячення кафедрального собору святого Володимира.

1896 – у США запатентований телефон з набірним диском.

1920 — у районі Замостя 6-та стрілецька дивізія Дієвої армії УНР успішно провела бої з частинами Червоної армії.

1925 — засновано Канівський музей-заповідник “Могила Т. Г. Шевченка“. Тепер — Шевченківський національний заповідник у м. Каневі.

1941 — видано декрет про створення райхскомісаріату “Україна“ з центром у Рівному.

1941 — відступаючою Червоною армією підірваний Дніпрогес, внаслідок чого загинуло понад 100 тис. осіб.

1964 — створено Міжнародну організацію із супутників зв’язку ІНТЕЛСАТ.

1968 — СРСР та країни Варшавського пакту вторглися до Чехословаччини для придушення Празького повстання.

1980 — міністерство зв’язку УРСР віддало розпорядження про глушіння радіостанцій “Голос Америки“ (США), “Бі-Бі-Сі“ (Велика Британія) і “Німецька хвиля“ (ФРН).

1991 – Естонія проголосила свою незалежність від СРСР.

1996 — Президентом США Біллом Клінтоном встановлена мінімальна заробітна плата в країні — 5,15 доларів за годину.

Яке сьогодні церковне свято:

20 серпня — післясвято Преображення Господнього.

Прикмети погоди:

Якщо птахи літають дуже низько, буде негода;

Якщо сонячна та ясна погода, то осінь буде теплою;

Якщо лелеки вже відлітають, то осінь буде холодною;

Іменини сьогодні святкують: Астерій, Дементій, Митрофан, Пімен, Потамія, Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Михайло, Петро, Феодосій.