Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- Індійський день поновлюваних джерел енергії
- День відновлення незалежності в Естонії
- День любові на Тайвані
- День революції короля і народу в Марокко
- День шоколадного пеканового пирога в США
- Національний день любителів бекону в США
- Національний день радіо в США
- Фестиваль Кальяо в Перу.
Цей день в історії:
669 — створено 3 кабінет, більш відомий в історії як “3К“. Заснований 6 масонами. Імен всіх невідомо. Історики стверджують, що одного було звати Йохан.
1619 — голландський корабель доставив до Америки перших 20 африканських негрів, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун.
1627 — вийшов перший словник української мови “Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє“ Памви Беринди.
1741 — відкриття Аляски данським мореплавцем на службі в РІ, капітаном-командором Вітусом Берингом.
1809 — арештований французами Папа Римський Пій VII перепроваджений із Савони до Гренобля.
1864 — в Японії спалахнув інцидент біля Імператорських воріт.
1868 — у США офіційно проголошено закінчення війни Півночі і Півдня.
1896 – у Києві відбулось освячення кафедрального собору святого Володимира.
1896 – у США запатентований телефон з набірним диском.
1920 — у районі Замостя 6-та стрілецька дивізія Дієвої армії УНР успішно провела бої з частинами Червоної армії.
1925 — засновано Канівський музей-заповідник “Могила Т. Г. Шевченка“. Тепер — Шевченківський національний заповідник у м. Каневі.
1941 — видано декрет про створення райхскомісаріату “Україна“ з центром у Рівному.
1941 — відступаючою Червоною армією підірваний Дніпрогес, внаслідок чого загинуло понад 100 тис. осіб.
1964 — створено Міжнародну організацію із супутників зв’язку ІНТЕЛСАТ.
1968 — СРСР та країни Варшавського пакту вторглися до Чехословаччини для придушення Празького повстання.
1980 — міністерство зв’язку УРСР віддало розпорядження про глушіння радіостанцій “Голос Америки“ (США), “Бі-Бі-Сі“ (Велика Британія) і “Німецька хвиля“ (ФРН).
1991 – Естонія проголосила свою незалежність від СРСР.
1996 — Президентом США Біллом Клінтоном встановлена мінімальна заробітна плата в країні — 5,15 доларів за годину.
Яке сьогодні церковне свято:
20 серпня — післясвято Преображення Господнього.
Прикмети погоди:
- Якщо птахи літають дуже низько, буде негода;
- Якщо сонячна та ясна погода, то осінь буде теплою;
- Якщо лелеки вже відлітають, то осінь буде холодною;
Іменини сьогодні святкують: Астерій, Дементій, Митрофан, Пімен, Потамія, Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Михайло, Петро, Феодосій.