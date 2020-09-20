Про це розповідають #Букви.
У Казахстані – День матері, в Китаї – День любові до своїх зубів, в США – День сирного соусу «Keco», День подяки дружині, День ромового пуншу, День піци пепероні, День жіночої дружби, в Перу, Венесуелі, Уругваї – День свободи вираження думок, в Таїланді – День молоді, в Німеччині – День дітей, в Білорусі – День митника, в Азербайджані – День нафтовиків, в Молдові – День працівників сфери соціального захисту населення, в Киргизстані – День підприємця.
Пам’ятні дати 20 вересня
1519 — почалося перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана.
1792 – у Франції дозволили розлучення.
1866 — до складу Королівства Пруссія ввійшли Ганновер та Франкфурт.
1870 — завершено об’єднання Італії.
1917 – канадський парламент надав право голосу матерям, дружинам і сестрам солдатів, які воюють на фронті.
1946 — відкрився перший Каннський кінофестиваль
1991 — створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква вшановує пам’ять ігумена Луки Каппадокійського. У народі свято назвали Луків день.
Що сьогодні не можна робити
Не варто в цей день зізнаватися в любові, не можна свататися;
не варто також розповідати про своє гарному настрої і хвалитися здоров’ям.
операції з грошима краще не проводити.
Прикмети на 20 вересня
Хмари молочні – скоро похолодає;
по цибулі судили про погоду на зиму: багато лушпиння на цибулинах – до морозів.
20 вересня іменини у Григорія, Івана, Євгена, Михайла, Степана, Андрія і Петра.