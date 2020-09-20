Сьогодні, 20 вересня, в Україні святкують День працівника лісу, День рекрутера.

Про це розповідають #Букви.

У Казахстані – День матері, в Китаї – День любові до своїх зубів, в США – День сирного соусу «Keco», День подяки дружині, День ромового пуншу, День піци пепероні, День жіночої дружби, в Перу, Венесуелі, Уругваї – День свободи вираження думок, в Таїланді – День молоді, в Німеччині – День дітей, в Білорусі – День митника, в Азербайджані – День нафтовиків, в Молдові – День працівників сфери соціального захисту населення, в Киргизстані – День підприємця.

Пам’ятні дати 20 вересня

1519 — почалося перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана.

1792 – у Франції дозволили розлучення.

1866 — до складу Королівства Пруссія ввійшли Ганновер та Франкфурт.

1870 — завершено об’єднання Італії.

1917 – канадський парламент надав право голосу матерям, дружинам і сестрам солдатів, які воюють на фронті.

1946 — відкрився перший Каннський кінофестиваль

1991 — створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква вшановує пам’ять ігумена Луки Каппадокійського. У народі свято назвали Луків день.

Що сьогодні не можна робити

Не варто в цей день зізнаватися в любові, не можна свататися;

не варто також розповідати про своє гарному настрої і хвалитися здоров’ям.

операції з грошима краще не проводити.

Прикмети на 20 вересня

Хмари молочні – скоро похолодає;

по цибулі судили про погоду на зиму: багато лушпиння на цибулинах – до морозів.

20 вересня іменини у Григорія, Івана, Євгена, Михайла, Степана, Андрія і Петра.